"الوعلان" تكشف النقاب عن أحدث طرازات جيلي "أوكافانجو 2022"

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للحظات لا تعوض مع عائلتك وليستمتع عشاق القيادة المدللة بتجربة ممتعة

‬أطلقت شركة الوعلان للتجارة، الوكيل الحصري لسيارات جيلي في المملكة العربية السعودية، الطراز الجديد كلياً من «أوكافانجو 2022»، التي تعبق أجواؤها الداخلية بفخامة ورحابة، ليستمتع عشاق القيادة المدللة بتجربة ممتعة مقرونةً بأجواء من الإثارة والمغامرة.

ودشنت الشركة أوكافانجو 2022 بعناصر وإبداعات تقنية لتعكس مزيجاً رائعاً بين القوة والأناقة في التصميم، في مظهرها الخارجي يعتمد رؤية "الجمال الرحب"، مع خطوط شد في كل مكان تؤدي إلى جسم عضلي عريض. أما داخل السيارة فهو يكسر قيود المساحة، ويوفر كافة احتياجات المستخدم في مواقف وأبعاد متعددة، للاستمتاع برحلة رحبة ومريحة. ومن خلال البناء على تراث وإرث جيلي التقليدي، تأتي السيارة بمظهر متطور على طراز كلاسيكي رائع، تميزه منحنيات بخطوط مستقيمة وأنيقة متناغمة، مما يضفي انحناءات جمالية خلابة.

وتأتي السيارة بمحرك بنزين سعة 1.5 لتر مع شاحن توربيني ونظام 48 فولت، بقوة 190 حصان و 300 نيوتن متر عزم دوران، ناقل حركة مزدوج من 7 سرعات ينقل القوة إلى العجلات الأمامية.

وتعتبر أوكافانجو 2022 أضخم وأكبر سيارة تقدمها جيلي أوتو على الإطلاق، وهي تتميز من الداخل بمساحة كبيرة رحبة ب7 مقاعد التي تكفي جميع أفراد العائلة، إلى جانب مقاعد خلفية قابلة للطي بشكل مسطح، والتي عند طيها قد تصل المساحة الخلفية الداخلية إلى 2.2 متر أي ما يعادل سرير كامل، بالإضافة إلي 42 مكان مختلف لتخزين الأشياء وإمكانية طي وتعديل ال 7 مقاعد بـ 19 وضعية مختلفة حسب احتياجك، كما تأتي السيارة بفتحة سقف بانورامية مقاس 60 مليمتر.

وتأتي السيارة أيضاً بنظام تكييف ثلاثي المناطق في صفوف الركاب الثلاثة، وجنوط ألمنيوم مقاس 18 بوصة، ومصابيح LED أمامية بخاصية التكيف الذاتي وإضاءة ضبابية من الأمام والخلف، بالإضافة إلى مرايات جانبية كهربائية.

أما من الداخل، تأتي جيلي أوكافانجو بتصميم لا يعوض، حيث تأتي بمقاعد بالتصميم الأبيض والأسود مما يعطي إحساساً عالياً بالفخامة، بالإضافة إلى لوحة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة وشاشة الترفيه مقاس 10.25بوصةتعمل باللمس. كما تأتي السيارة أيضاً بناقل حركة أوتوماتيكي وهو شيء لا نجده إلا في السيارات الفاخرة.

أما من ناحية الأمان والسلامة، تعتبر جيلي أوكافانجو من الأفضل في فئتها، حيث إن السيارة تأتي بالعديد من أنظمة وتقنيات السلامة الحديثة التي ليس من السهل الحصول عليها في اي سيارة اخري، مثل نظام تنقية الهواء عالي الكفاءة من فئة CN95 الذي يتمكن من تنقية 99٪ من الجزيئات و98٪ من القطرات التي يزيد حجمها عن 0.74 ميكرومتر والتي قد تحتوي على فيروسات وعناصر ضارة بالصحة. كما تأتي السيارة بـ6 وسائد هوائية تحتوي على وسائد ستائرية جانبية، وكاميرا 360 درجة التي تعطي للمستخدم رؤية محيطية من جميع الجوانب بتقنية 3D.