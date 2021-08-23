وكيل لجنة «القوى العاملة بالنواب» يطالب الأوقاف بفتح دورات المياه بالمساجد لمكافحة كورونا

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طالب النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بإعادة فتح دورات المياه في المساجد، مشيرًا إلى أن قرار غلق دورات المياه بالمساجد كان الهدف منه هو الحد من الزحام ومراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد مهني، خلال البيان الصادر له، الاثنين، أن وجود اللقاح والبدء في تطعيم كل المواطنين بالمجان ربما تكون هناك فرصة لعودة الحياة لطبيعتها مرة أخرى، ومواجهة كل الصعاب للمرحلة المقبلة وتفشي فيروس كورونا القاتل.

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن فتح دورات المياه وإتاحة الوضوء داخل المساجد يساهم في النظافة العامة والحد من انتشار الأمراض والأوبئة، خاصة وأن هناك موازنة عامة من الدولة مخصصة لتطوير المساجد على مستوى الجمهورية.