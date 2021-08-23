«تنفيذي بني سويف» يوافق على إطلاق اسمى ممرضتين على قاعات بمستشفيي الصدر وناصر

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وافق المجلس المجلس التنفيذي برئاسة المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم على إطلاق اسم الممرضة تهاني بكر علي -من شهداء الأطقم الطبية- على قاعة بقسم العناية المركزة بمستشفى الصدر ببني سويف، واسم الممرضة إيمان أحمد رمضان على إحدى قاعات قسم الغسيل الكلوي بمستشفى ناصر العام، واللتين توفيتا متأثرتين جراء إصابتهما بفيروس كورونا أثناء العمل ضمن المنظومة الصحية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي بالمحافظة، في حضور الدكتورعاصم سلامة نائب المحافظ، السيد بلال حبش نائب المحافظ، اللواء جمال مسعود السكرتير العام، اللواء حاتم أبوسنة مساعد مدير الأمن، والأستاذة لمياء العربي مدير المجالس واللجان، والأستاذة عزة علي خالد، مدير عام التخطيط متابعة الخطة بالمحافظة، وأعضاء المجلس التنفيذي من رؤساء الوحدات المحلية وكلاء الوزارات ومديري عموم المديريات والإدارات المركزية بديوان المحافظة.

ووجه محافظ بني سويف تحية إعزاز وتقدير للعاملين بقطاع الصحة بالمحافظة، الذين يمثلون خط الدفاع الأول في مجابهة الأزمة، وسطروا ملحمة وطنية وحملوا على عاتقهم رسالة نبيلة منذ ظهور أزمة الفيروس في مصر، حيث كانوا وما زالوا في الصفوف الأولى في المواجهة، والعنصرالأساسي في تنفيذ خطة المحافظة للتعامل تداعيات الكورونا، مؤكدًا على أن الدولة المصرية لن تنسى تضحيات أبنائها المخلصين.

وأشار إلى تقدير واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بأسر شهداء الأطباء وذويهم، والذي تجسد في حرصة سيادته على استثما كل مناسبة لتوجيه التحية للأطباء والتمريض ولكل العاملين بالمنظومة الصحية، وتوجيهاته بإطلاق أسماء شهداء الأطقم الطبية على شوارع ومدارس ومشروعات مع شهداء الجيش والشرطة وذلك تقديرًا من الدولة لجهودهم وتضحياتهم.