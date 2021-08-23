محافظة بني سويف تخصص قطع أراضي لإنشاء مجمعات خدمية بقرى «حياة كريمة»

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وافق المجلس التنفيذي برئاسة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الإثنين، على تخصيص 6 مجمعات خدمية، وذلك بواقع 3 مجمع بقري مركز ببا (قمبش، هلية، سدس) و3 مثلها بقري مركز ناصر(بني عدي،الحمام ،دلاص)، وذلك في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث تشمل المجمعات العديد من الخدمات المختلفة بطريقة حديثة ومميكنة داخل المبنى(مركزتكنولوجي لخدمة المواطنين،مكتب بريد،وحدة للتضامن الاجتماعي،مكتب تموين،شهر عقاري)بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين المستفيدين من المجمعات.

ووافق المجلس على تخصيص مساحة 10 أفدنة أملاك دولة ناحية كوم أبوراضى مركز الواسطى خارج الزمام «داخل نطاق الـ2 كم» لإقامة محطة معالجة لمشروع الصرف الصحي بقرية قمن العروس،وكذا الموافقة على تخصيص مساحة 100متر «أرض أملاك دولة خارج الحيز العمراني»ناحية الجفادون بالفشن،لتوسعة مخزن الشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز «جاسكو» وذلك مقابل حق انتفاع يتم تقديره ومراجعته بمعرفة لجنة تسعير الأراضي

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي بالمحافظة، الإثنين، بحضور الدكتورعاصم سلامة نائب المحافظ،السيد بلال حبش نائب المحافظ ،اللواء جمال مسعود السكرتير العام،اللواءحاتم أبوسنة مساعد مدير الأمن،العميدعماد الدين عبدالسميع المستشار العسكري للمحافظة الأستاذة لمياء العربي مدير المجالس واللجان،و عزة على خالد مديرعام التخطيط متابعة الخطة بالمحافظة،وأعضاء المجلس التنفيذي من رؤساء الوحدات المحلية وكلاء الوزارات ومديري عموم المديريات والإدارات المركزية بديوان المحافظة.

كما وافق المجلس على طلب وزارة التضامن بشأن تعديل قرار المحافظة رقم 1004/2005، بشأن تخصيص «بدون مقابل» مساحة 500 متر لصالح مديرية التضامن الاجتماعي (الجمعية المصرية لحماية الأطفال، وأيضا تخصيص مساحة 3500 متر أملاك دولة لصالح جمعية المستقبل الأمين للتنمية الاجتماعية بشرق النيل،بالإضافة إلى عرض موافقة اللجنة الدائمة للآثارعلى إخضاع قطعتي أرض بناحية خورشيد مساحتهما 45 ألف متر باشا لوزاة الآثار نظراً لوجود شواهد أثرية بالمنطقة المذكورة.