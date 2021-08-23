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لليوم الثالث.. مكتب التنسيق بجامعة قناة السويس يواصل استقبال طلاب الثانوية

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لليوم الثالث.. مكتب التنسيق بجامعة قناة السويس يواصل استقبال طلاب الثانوية لليوم الثالث.. مكتب التنسيق بجامعة قناة السويس يواصل استقبال طلاب الثانوية

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قالت جامعة قناة السويس إن مكتب التنسيق الفرعى للجامعة مستمر في تقديم خدماته لطلاب المرحلة الأولى من الناجحين في امتحانات الثانوية العامة، حيث بدأت المرحلة منذ السبت ٢١ أغسطس وتستمر حتى الأربعاء ٢٥ اغسطس.

وأضافت الجامعة في بيان، الإثنين، أن المكتب استقبل خلال اليومين الماضيين ما يقرب من ٥٠٠ طالب وطالبة قاموا بتسجيل رغباتهم سواء عن طريق التسجيل اليدوى الذي يشرف عليه مجموعة على أعلى مستوى من الخبرة في مجال التنسيق أو تسجيل الرغبات إلكترونيا من خلال ٣ قاعات مكيفة تحتوى على اكثر من ١٠٠ جهاز كمبيوتر متصل بشبكة الإنترنت.

وتابع الدكتور أحمد زكي رئيس الجامعة سير الأعمال بالمكتب، مطالبًا الجميع توفير سبل الراحة والتعاون والرد على استفسارات الطلاب لتسهيل عملية تسجيل رغباتهم.

كما حرص الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على تفقد المكتب ومتابعة سير العمل بداخله.

المصرى اليوم

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