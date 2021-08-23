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الحر مستمر تفاصيل الخريطة الجوية حتى الأربعاء القادم ارتفاع فى درجات الحرارة وشبورة مائية ورياح
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الاثنين 30 أغسطس 2021 09:38 صباحاً
تقارير: هاتف "آيفون 13" المرتقب سيحتوي على تقنية اتصالات فريدة من نوعها
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الاثنين 30 أغسطس 2021 09:25 صباحاً
خلال 14 يوماً.. "أمانة الرياض" تُعيد سفلتة 343 ألف م2 للارتقاء بكفاءة الطرق
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الاثنين 30 أغسطس 2021 09:25 صباحاً
كارثة كبرى.."بايدن" يصف آثار إعصار "إيدا" ويأمر بمساعدات عاجلة
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الاثنين 30 أغسطس 2021 09:25 صباحاً
"العمري" مديرًا للعلاقات العامة في "واس"
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الاثنين 30 أغسطس 2021 09:25 صباحاً
مراسلة CNN كلاريسا وارد تجري مقابلة مُرعبة مع زعيم في داعش خراسان
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الاثنين 30 أغسطس 2021 09:14 صباحاً
توفي ولدها منتحرًا.. أم تسلط الضوء على تأثير الجائحة على الصحة النفسية للمراهقين
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الاثنين 30 أغسطس 2021 09:14 صباحاً
وزير التخطيط يقدر نسبة الفقر في الأردن بـ 24%
-
الاثنين 30 أغسطس 2021 09:13 صباحاً
دفعة ثانية من "رافضي التسوية" يخرجون من درعا باتجاه الشمال السوري
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الاثنين 30 أغسطس 2021 09:13 صباحاً
بايدن يعلن وقوع كارثة كبرى في ولاية لويزيانا بعد الإعصار "إيدا"
-
الاثنين 30 أغسطس 2021 09:06 صباحاً
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فيديو اليوم السابع
شاهد ماذا فعل طبيب مسلم مع مسيحي رفع لافتة "عاوز طفل يارب"!!
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الاثنين 23 أغسطس 2021 04:37 مساءً
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