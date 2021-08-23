هتكوا عرضهم وتعدوا عليهم جنسيا.. استمرار حبس عصابة الاتجار بالبشر 45 يوما آخرين بشبرا

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قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار سامح عبدالحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبدالرحمن صفوت الحسيني ومحمود خليل وأمانة سر أشرف حسن إستمرار حبس تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالبشر وإستقطاب الأطفال الشاردين 45 يوما لإجبارهم على التسول وإستجداء المارة وذلك بطريق الإكراه الواقع عليهم تحت تهديد الأسلحة البيضاء مما يبث الرعب في أنفسهم مستغلين في ذلك حداثة سن المجني عليهم في أعمال السخرة والتسول وفي أغراض غير مشروعة وذلك بعد أن قاموا بهتك عرض المجني عليهم وتهديدهم والتعدي عليهم جنسيا كوسيلة لاذعانهم والإمتثال لأوامرهم

وكانت مباحث قطاع الأمن الإجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الأحداث تمكنت من القبض على التشكيل العصابي بعد ورود معلومات اكدتها تحريات اجهزة الامن بقيام المتهمين باستقطاب الاطفال الشاردين لاستغلالهم في اعمال التسول وقررت المحكمة استمرار حبس التشكيل العصابي مدة خمسة وأربعون يوما تبدأ من نهاية مدة حبسهم السابق على أن يراعي لهم التجديد في الميعاد المحدد لذلك قانونا