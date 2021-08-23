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بسبب طلاقها.. انتحار ربة منزل بالدقهلية بـ«حبة الغلة»

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بسبب طلاقها.. انتحار ربة منزل بالدقهلية بـ«حبة الغلة» بسبب طلاقها.. انتحار ربة منزل بالدقهلية بـ«حبة الغلة»

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انتحرت ربة منزل في الدقهلية، الإثنين، بتناول قرص كيماوى لحفظ الغلال «حبة الغلة» لمرورها بحالة نفسية سيئة عقب انفصالها عن زوجها .

تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطيه مدير مباحث الدقهلية، بورود اشاره لمركز شرطة بنى عبيد من مستشفى بنى عبيد التخصصى بوصول «زينب، م، ع» 28 سنة، حاصلة على بكالوريوس تجارة، ومقيمة قرية «اليوسيفية» دائرة مركز بني عبيد مصابة بفقدان للوعى ( إدعاء تناول مادة سامة) وتم تحويلها إلى مركز السموم بالمنصورة .

بانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص وسؤال والدها 64 سنة، فلاح، ومقيم بذات القرية قرر بتناول كريمته قرص كيماوي يُستخدم لحفظ الغلال بقصد الإنتحار، لمرورها بحالة نفسية سيئة لانفصالها عن زوجها ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك .

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

المصرى اليوم

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