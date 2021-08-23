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الصين تعلن عدم تسجيل إصابات محلية بفيروس كورونا

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الصين تعلن عدم تسجيل إصابات محلية بفيروس كورونا الصين تعلن عدم تسجيل إصابات محلية بفيروس كورونا

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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الإثنين، عدم تسجيل إصابات جديدة ناجمة عن عدوى محلية وذلك لأول منذ يوليو مما يعطي قدرا أكبر من المؤشرات إلى أن التفشي الحالي الذي بدأ أواخر الشهر الماضي ربما يتضاءل قريبا.

وكان السبب الرئيسي وراء أحدث تفش الإصابات التي تم اكتشافها لأول مرة بين عدد قليل من العاملين في المطار في مدينة نانجينغ الشرقية ودفع هذا التفشي السلطات المحلية في شتى أنحاء الصين إلى فرض تدابير صارمة للتصدي للجائحة تضمنت إجراء اختبارات لملايين الأشخاص لتحديد وعزل ناقلي العدوى وكذلك علاج المصابين.

ولم تحدث أي وفيات جراء التفشي الحالي الذي تركز إلى حد كبير في مدينتي نانجينغ ويانغتشو في إقليم جيانغسو بالقرب من شنغهاي المركز المالي للصين.

وتجاوزت الإصابات العالمية 212 ملايين حالة واكثر من 4 ملايين و600 آلاف حالة وفاة.

المصرى اليوم

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