بسبب ناقلة إيرانية: إسرائيل ترفع درجة التأهب على الحدود مع لبنان

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بالتزامن مع اقتراب موعد وصول أول ناقلة نفط إيرانية إلى سواحل لبنان للمساعدة في حل أزمة الوقود، رفعت القوات الإسرائيلية درجة التأهب على الحدود الشمالية مع لبنان، بسبب مخاوف من تكرار إطلاق صواريخ من جنوبي لبنان في ظل التوتر مع قطاع غزة، بحسب وسائل إعلام لبنانية.

ونقل موقع «ليبانون ديبايت» عن مصادر عسكرية إسرائيلية تحذيرها من تحول الجبهة مع لبنان التي تميّزت بهدوء نسبي طوال 15 عاماً، إلى جبهة عسكرية نشطة كما هي الحال على جبهة قطاع غزة.

وأعربت المصادر الأمنية الإسرائيلية عن قلقها من تسيير سفن نفط إيرانية إلى لبنان دون رقابة، واصفًا ذلك بأنه تحد جديد، في ظل تهديد حزب الله بالرد على أي استهداف إسرائيلي لتلك السفن.

في سياق متصل، أعلن الأمين العام لـ«حزب الله» اللبناني، حسن نصر الله، أمس الأحد، أن «سفينة الوقود الأولى، التي تم استيرادها من إيران، في طريقها إلى لبنان»، مؤكدا أن «هناك سفينة أخرى ستبحر خلال أيام»، وذلك لتخفيف أزمة نقص الوقود التي يعاني لبنان منها.

وكان نصر الله أعلن، يوم الخميس الماضي، إبحار أول سفينة من إيران محملة بالمازوت، مهددا أمريكا وإسرائيل، قائلا: «هذه السفينة منذ اللحظة التي ستبحر فيها ستصبح أرضا لبنانية»، نافيا اتهام رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لإيران بأنها تعرقل تشكيل الحكومة في لبنان.