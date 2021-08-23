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مهاجم الأهلي يقترب من الرحيل للاحتراف في الدوري التركي.. وموسيمانى يرحب

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مهاجم الأهلي يقترب من الرحيل للاحتراف في الدوري التركي.. وموسيمانى يرحب مهاجم الأهلي يقترب من الرحيل للاحتراف في الدوري التركي.. وموسيمانى يرحب

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باتت أيام والتر بواليا معدودة مع الأهلى بعدما اقترب من الرحيل لخوض تجربة احتراف فى الدوري التركي داخل صفوف نادي ييني مالاتياسبور، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية على سبيل الإعارة.

وتلقى الأهلي عرضًا من النادى التركي لاستعارة بواليا، وتم الموافقة عليه من أجل إفساح المجال أمام الصفقات الجديدة، وتتبقى رتوش بسيطة لحسم التعاقد بين الطرفين، والإعلان عن رحيل بواليا بشكل رسمي عن الأهلي.

ووفقا لمصدر داخل النادي الأهلي فان بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، وافق على رحيل والتر بواليا لعدم نجاحه في تثبيت أقدامه داخل الفريق منذ قدومه في يناير الماضي.

وكان الأهلي قد أعار في وقت سابق، لاعبه أحمد ريان لصفوف ألتاي التركي، إلى جانب السنغالي أليو بادجي لصفوف أميان الفرنسي.

ويلعب الأهلى غدا الثلاثاء مع الجونة فى الجولة 33 لبطولة الدورى الممتاز، ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 72 نقطة جمعها من خوض 32 مباراة حيث فاز 21 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر في مباراتين فقط.

بينما يحتل فريق الجونة المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة جمعها من خوض 32 مباراة حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في 13 مباراة وخسر في 11 مباريات أخرى.

المصرى اليوم

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