قافلة دعوية مشتركة للأزهر والأوقاف بالقليوبية الجمعة المقبلة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف وبرعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، تنطلق القافلة الدعوية المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف من مقر ديوان عام وزارة الأوقاف يوم الجمعة القادمة 27 / 8 / 2021م في تمام الساعة التاسعة صباحًا إلى محافظة القليوبية.

تضم القافلة المشتركة 10 علماء، حيث خمسة من علماء الأزهر الشريف وخمسة من علماء الأوقاف؛ ليتحدثوا جميعا بصوت واحد حول موضوع: «الوفاء وحفظ الجميل»، وذلك في إطار المنهج الوسطي الذي يتبناه كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لمحاربة الفكر المتطرف، وترسيخ القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية التي دعا إليها الإسلام.