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أسرة «الطفل مصطفى» تشكر عقب حقنه بعلاج ضمور العضلات: «كنا فاقدين الأمل»

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أسرة «الطفل مصطفى» تشكر السيسي عقب حقنه بعلاج ضمور العضلات: «كنا فاقدين الأمل» أسرة «الطفل مصطفى» تشكر عقب حقنه بعلاج ضمور العضلات: «كنا فاقدين الأمل»

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وجهت أسرة الطفل مصطفى محمود، الشكر للرئيس عبدالفتاح ، بعد تلقي طفلهم حقنة علاج ضمور العضلات، ضمن المبادرة الرئاسية لعلاج مرضى ضمور العضلات على نفقة الدولة.

وقالت والدة الطفل في تصريحات تلفزيونية، الإثنين، إنه «مبسوطة جدًا جدًا وبشكر سيادة الريس على المبادرة الجميلة اللي هو عملها لأطفالنا»، مضيفة «يعني مصطفى إحنا في الأول كنا فاقدين الأمل جدًا إن ينزل علاج والحمد لله إن العلاج نزل».

أضافت: «إحنا روحنا معهد ناصر وبنشكر كل الأطباء اللي وقفوا معانا، شكرًا جزيلًا ليهم وبنشكر سيادة الريس شكرًا جزيلًا ليه وإحنا مبسوطين جدًا بالمبادرة دي وبنتمنى من ربنا إنها تنزل للأطفال الأكبر سنًا».

كما عبر وليد أحمد عم الطفل عن سعادته قائلًا: «فوجئنا باتصال يبلغنا بأن الرئيس كتر خيره نزل مبادرة جميلة جدًا لضمور العضلات للأطفال الأقل من سنتين، بصراحة مقولكمش الفرحة اللي كنا فيها، قولنا يا ريت يكون لنا نصيب فيها».

أضاف: «روحنا فعلًا وقاموا بالواجب بصراحة في معهد ناصر وفي مستشفى التأمين الصحي في روكسي، الناس قامت معانا بواجب كبير جدًا كل ما يعرفوا إننا تبع مبادرة الريس بيعاملونا معاملة فيها احترام.

المصرى اليوم

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