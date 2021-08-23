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أحمد سامي يُعلن قائمة سموحة لمواجهة أسوان

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أحمد سامي يُعلن قائمة سموحة لمواجهة أسوان أحمد سامي يُعلن قائمة سموحة لمواجهة أسوان

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أعلن أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الأول بكرة القدم بنادى سموحة، عن قائمة فريقه التي ستنتظم في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة أسوان، المقرر لها مساء غدًا الثلاثاء، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، فى الجولة 33 من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة سموحة كالتالى:

فى حراسه المرمى : الهانى سليمان وعمر صلاح.

خط الدفاع: رجب نبيل ومحمود عزت ومحمد عبد المنعم ومحمود البدرى وأطهر الطاهر وشريف رضا ومحمد شكرى.

خط الوسط: محمد ليله ومحمد كناريا وأحمد حمص ومحمود حليمو ومصطفى فتحى وعبد الكبير الوادى ورفيق كابو واحمد عبد القادر وإسلام جمال.

خط الهجوم: محمد نادى وديريك نسينامبى.

المصرى اليوم

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