نقابة المهندسين بالإسكندرية تطلق دورات تدريبية مجانيه لتنمية مهارات الأطفال

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أعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى، عن دورات تدريبية مجانية بشهادة معتمدة من وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسيف وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.

ومن جانبه، قال المهندس كريم عزت رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية في نقابة المهندسين بالإسكندرية، في تصريحات صحفية، الإثنين، إن الدورة التدريبية مجانية بالكامل في تخصصات، تنمية المهارات الحياتيه، المهارات الشخصية، مهارات التعامل مع الآخرين، مهارات الإبداع والإبتكار ،إدارة المال والمشروعات الصغيره والادخار للأعمار من ١٠ إلى ١٧ سنة .

واضاف «عزت» أنه سيتم فتح باب الإشتراك للاطفال من أعمار ١٠ إلى ١٧ سنة، ويتم فتح الإشتراك يوم ١١ سبتمبر إلى ١٥ سبتمر ولمدة ٥ ايام متواصله من ( السبت إلى الأربعاء ) من الساعة ١٠ صباحا وحتى ٢ ونصف ظهرا، على أن يكون آخر موعد للإشتراك والحجز يوم الأحد ٥ سبتمبر أو حتي إكتمال العدد.

وأكد رئيس «اللجنة الاجتماعية»أن الدورات التدريبية ضمن نشاط الكامب الصيفى الذي اطلقته اللجنة الاجتماعية والثقافية ليكون نشاط متكامل ومتنوع يشمل أنشطة تعلمية وتثقيفية ورياضية ونفسية وتنمية مهارات حياتية.