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جولة لمحافظ الغربية بالمحلة وسمنود وطنطا (تفاصيل)

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جولة لمحافظ الغربية بالمحلة وسمنود وطنطا (تفاصيل) جولة لمحافظ الغربية بالمحلة وسمنود وطنطا (تفاصيل)

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قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الإثنين، بجولة تفقدية استمرت لمدة ٦ ساعات لمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات بمراكز المحلة وسمنود وطنطا، شملت الجولة تفقد قرى «صفط تراب، أبووافي، عياش، شبرا ملكان ،محلة حسن، ميت السراج، محلة القصب، بشبيش، دمرو، منشأة الأمراء».

كما شملت الجولة تفقد حي أول وثان المحلة وحي أول وثاني طنطا إلى جانب تفقد أعمال إنشاء الجامعة التكنولوجية ببهبيت الحجارة ومسار العائلة المقدسة بسمنود.

وخلال الجولة، وجه المحافظ بغلق عدد من المقاهي والكافتيريات لتقديمها الشيشة وعدم إتباع القواعد والإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، حيث تم مصادرة عدد ٤٠ شيشة بنطاق مركز المحلة، كما وجه برفع كافة الإشغالات التي تعيق الطري ورفع كافة المخلفات.

واختتمت الجولة بتفقد أعمال إنشاء المجزر النصف آلي بقرية شبشير الصحة بمركز طنطا، حيث تابع المحافظ أعمال تركيب المعدات والانتهاء من أعمال مرافق المياه والكهرباء.

المصرى اليوم

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