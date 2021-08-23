محافظ الإسماعيلية يستعرض الاستعدادات الأخيرة لتنفيذ التدريب العملي «صقر ٨٢»

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عقد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، الإثنين، اجتماعًا لمتابعة الاستعداد النهائي للبدء في التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث «صقر ٨٢»، بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبى والعسكري.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام نائب المحافظ، واللواء مجدى عبدالحميد عناني السكرتير العام للمحافظة، والعميد أح أسامه كمال المستشار العسكري للمحافظة، وممثلي مديرية أمن الإسماعيلية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاث، ومديري المديريات الخدمية وكافة الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع تم عرض ومناقشة الشكل النهائي للتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث «صقر٨٢»، وما سيتم اتخاذه من إجراءات، واستعدادات لتنفيذ المشروع، المقرر تنفيذه خلال الفترة من ٢٩ إلى ٣١ من شهر أغسطس ٢٠٢١ بمحافظة الاسماعيلية، بالتعاون والتنسيق التام فيما بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والأجهزة الأمنية وعناصر من ممثلي القوات المسلحة.

ومن جانبه، قام المستشار العسكري للمحافظة، بعرض آخر الإجراءات والاستعدادات لانطلاق التدريب العملي المشترك، بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالمحافظة ومديريات الخدمات.

وخلال الاجتماع استعرض المحافظ تقارير عدد من مديريات الخدمات استعدادا لمواجهة الأزمات والكوارث ضمن التدريب العملي المشترك، موجها بعمل بعد التعديلات على تلك التقارير، وتعميمها على تقارير باقى المديريات.

وأكد المحافظ في ختام الاجتماع، على ضرورة التعاون بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لخروج التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث، بالشكل المطلوب، للاستفادة من ذلك في أي ازمه مستقبليه قد تتعرض لها المحافظة.