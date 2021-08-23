بعد إعلان مشاركتها محمد منير في حفل بالساحل.. مواقف وضعت روبي على قائمة «التريند»

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دائما ما يتصدر اسم الفنانة روبي تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب أغانيها وكذلك حفلاتها الصيفية وما يتعلق بها من شروط.

وأثارت خلال الساعات القليلة الماضية جدلاً واسعاً، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الكشف عن مشاركتها مع الكينج محمد منير في الحفل المقرر إقامته يوم الخميس الموافق 26 أغسطس على المسرح الروماني، في منطقة مارينا بالساحل الشمالي.

حيث تعرض الحفل للهجوم الشديد من الجمهور، منهم من يعترض على غلاء سعر التذاكر الخاص بالحفل بعد أن تم تعديلها، ومنهم من يعترض على ظهور روبي في حفل غنائي مع الكينج.

«وبدأ الجمهور في الهجوم على حفل محمد منير، حيث كتب أحدهم تعليق قائلًا: «كده محدش حايروح، التيكت غلي من 300 لـ 600 إجباري»، وكتب آخر:» المشكلة مش ف الـ 600 المشكلة اني اتفرج على روبي إيه الضحك ده»، وكتبت أخرى معلقة: «يعني هي مش عارفة تعمل حفلة مع نفسها بتتلزق ف منير»

ومن المواقف التي جعلت روبي أيضاً تتصدر «التريند»، على السوشيل ميديا ما يلي:

تصدرت الفنانة روبي «التريند»، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شروط حفلها الذي أحيته في الساحل الشمالي، والذي أقيم في 16 يوليو الماضي، وقد أثارت غضب كثيرين من الفتيات بعد إعلان منعها المحجبات حضوره، حسب الشروط المتداولة، ما جعلها تخرج عن صمتها وتوضح عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، قائلة:«أولا مساء الخير في سوء فهم للموضوع، الشخص اللي كتب الرولز مش مقصود منها أن الدخول مسموح للتربونات فقط، المقصود منها أن دخول المحجبات مش ممنوع».

وأضافت «هو كتب توربون على أنه معنى الحجاب باللغة الإنجليزية، زي ما كتب هوت شورت بالظبط، تقدروا تتأكدوا بالتليفون أن الحجاب مش ممنوع وأنه لا يمكن منع أي محجبة من الدخول، وتابعت :» لو حصل حاجة زى دي أنا مش ممكن أوافق أغني«.

تسببت أغنيتها الجديدة التي طرحتها في أول الشهر الجاري، في موجة من الجدل والتعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءلوا هل هي أغنية أم سب

«أمك وأبوك» هي واحدة من أغاني الميني ألبوم المعلن عنه سابقا والتي تعاقدت روبي على طرحه في صورة أغاني سينجل خلال الفترة المقبلة.

وكانت أول أغاني روبي التي تثير الجدل، في عام 2003 بعنوان «أنت عارف ليه»، من إخراج شريف صبري، وهو الكليب الذي أثار الجدل بسبب جرأته بسبب ظهور روبي، ببدلة رقص كاملة في الشارع أثناء تأديتها الأغنية.

وتعرّضت للانتقاد من قُبل جمهورها خلال الحفل الغنائي الذي أحيته بمدينة العلمين في 6 أغسطس الحالي، بسسب ظهورها وهي حافية القدمين على المسرح، بعدما خلعت حذائها العالي، لتتحرك براحة أكبر على المسرح.