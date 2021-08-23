آخرهن رنا سماحة.. رغم حملهن لم يتوقفن عن إحياء الحفلات الغنائية (صور)

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لم يعوقهن فترات الحمل عن مواصلة العمل وإحياء حفلاتهن الغنائية، فربما رغبن في توثيق تلك اللحظات حتى تصبح ذكرى في حياة أبنائهن في المستقبل أو تلزمهن الاتفاقات على تنفيذ عقود الحفلات الغنائية، وآخرهن هي الفنانة رنا سماحة، التي أعلنت منذ ساعات عن استعدادها إلى إطلاق حفلها الغنائي في الـ7 من سبتمبر المقبل، وذلك بعد مرور يومين على إعلانها حملها وظهورها ببطن مُنتفخ في حديقة منزلها.

وقالت «سماحة» عبر صفحتها الشخصية بـ«انستجرام»، الإثنين، إن «الغاليين بفكركم بميعادنا يوم 7 سبتمبر وهيكون يوم ثلاثاء إن شاء الله، فيه أغاني جديدة مسمعتوهاش مني قبل كده بما أننا بقالنا كتير ماتقابلناش في حفلات وأنا مجهزة الأغاني اللي نزلت مؤخرًا كلها»، وتابعت: «على ميعادنا ٧ سبتمبر بساقية الصاوي قاعة النهر استنوا مفاجآت حلوة في الحفلة إن شاء الله»، وعن حملها كانت قد أطلّت في مقطع فيديو لتعبر عن سعادتها وتقول: «احساس كبير، شعور خطير، بحاجه جامدة بتربطنا».

ليست الفنانة وراء تلك الفكرة، لكن فعلتها قبلها عدد من الفنانات عربيًا وعالميًا، وسبقتها الفنانة جنات التي أحييت حفلًا غنائيًا مع تقدمها في أشهر الحمل، وذلك منذ عامين على مسرح الجامعة البريطانية وكشفت الصور ظهور علامات الحمل على الفنانة، لذا فضلت ارتداء فستان أسود وتألقت في الحفل بالغناء بحماس لتغني «حب امتلاك»، «اللى بينى وبينك»، «خيط ضعيف» «أنت الاحساس»، «عجبانى شخصيته» وغيرها، فيما حرصت على السير والغناء دون قلق على صحتها.

وكررت الفنانة نانسي عجرم ذلك التصرف، خلال حملها بابنتها الثالثة، في عام 2018، وذلك أثناء حملها في الشهر السادس في طفلتها الآخيرة لم تتوقف عن مواصلة إحياء الحفلات الغنائية غير مكترثة بمرحلة حملها، فشاركت بحفل غنائي في دبي بل ورقصت بحيوية ونشاط مرتدية فستانًا أبيض اللون يبرز معالم حملها، كما أحييت حفلًا ثانيًا في باريس ولم تتوقف عن الغناء والرقص طوال الحفل وخطفت بأناقتها وفستانها الفضي الأنظار لها.

كما غنت الفنانة نيكول سابا في الشهر السابع من حملها، على المسرح اللبناني في مهرجان الأغنية الشعبية التاسع، وظهرت بملابس عملية أي بنطال وبلوزة أنيقة سوداء، ورافقها إلى الحفل زوجها الفنان يوسف الخال للاطمئنان على حالتها الصحية، وذلك عام 2013، وقالت خلال حفلها: «اليوم يوسف معي وخايف على ومُصِّر ينتبه اليوم عليّا، وأنا بخير وبنسى حالي على المسرح ويحق للجمهور اللبناني أنه أكون معهم»، وكانت ترقص «سابا» بخفة على المسرح وتقول أثناء حفلها «ياريت فينّي نُط».

وبتلقائية شيرين عبدالوهاب المعهودة فعلتها في حملها بالفتاتان، حيث لفتت الأنظار بإحياء عدد من الحفلات الغنائية دون توقف بل حافظت على صوتها وطاقتها للوقوف على المسرح والغناء كأن شيئًا لم يتغير في حياتها، في عام 2010، وكانت في ذلك العام تلّقت بعض الانتقادات على غنائها خلال حملها إذ اعتاد الجمهور رؤيتها رشيقة وأكثر حيوية على المسرح، وذلك نتيجة إحيائها حفلات أثناء حملها الأول حيث رفض البعض تكرارها التصرف ذاته، فيما وجدها آخرين «جميلة بتأديتها دور الأم».

وأنضمت لهن، الفنانة أصالة التي أحييت حفل زفاف المنتج المصري أيمن نجيب، وكان يرافقها طليقها طارق العريان قبل أسابيع من ولادتها لتوأميهما ورغم آلام الحمل التي بدت عليها ولاحظها الحضور، إلا أنها أصرت على الغناء للعروسين بناء على طلب العروس التي طلبت منها أن تغني لها «بين إيديك»، كذلك الفنانة المغربية دنيا بطمة التي تجاهلت متاعب حملها في الشهر السابع، وواصت إحياء حفلات الأعراس رغم بطنها المُنتفخ، ومن بين تلك الحفلات حفل في البحرين واستمرت ساعة ونصف تواصل الغناء والرقص على المسرح.

والفنانة بلقيس غنّت أثناء حملها في شهور مُتقدمة من حملها في الأعراس الخليجية لكن كانت أكثر هدوء للحفاظ على جنينها، والفنانة المغربية سلمى رشيد حيث أحيت حفلها الغنائي في المغرب خلال فعاليات مهرجان الشواطئ في شهور حملها الآخيرة وظلت تغني وترقص، وكانت الفنانة المغربية إيمان الشميطي غنت أثناء مشاركتها في برنامج المسابقات الغنائية «أراب غوت تالنت» بداية ظهورها وأدهشت الحكام والتي كانت من بينهم نجوى كرم وشيرين عبدالوهاب بأدائها.

وعلى المستوى العالمي، تعتبر الفنانات الأجنبيات في صدارة القائمة فهن من توجهن في البداية للغناء على المسرح أثناء حملهن، وآخرهن المغنية الأمريكية كاردي بي والتي أحييت حفلها الغنائي في 2018 خلال حملها، بالإضافة إلى بيونسيه التي حلّت في حفل توزيع جوائز الجرامي في ولاية لوس أنجلوس عام 2017 وتقف على المسرح وتغني بعد أيام من إعلانها توقّعها حملها في توأمين.

وفي 2014 أحيت برشاقة وحيوية المغنية الأمريكية كرستينا أجيليرا حفلًا غنائيًا، وقبلها المغنية الأمريكية شاكيرا في عام 2012 خلال حملها، وماريا كاري أحيت حفل رأس السنة في واشنطن عام 2010 وتتحرك بحرية، وفي عام 1998 أطلت المغنية البريطانية ميلاني بلات لإحياء حفلها الغنائي في أحد المنتزهات ببريطانيا.