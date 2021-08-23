«3 ملايين مشاهدة».. أغنية أحمد كامل «على عيني» تحقق رقمًا قياسيًا على «يوتيوب»

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نجح الفنان الشاب أحمد كامل في العودة، بعد غياب عام، ليترأس الـ«تريند» بأحدث أغنياته التي أطلقها منذ ساعات وتحمل عنوان «على عيني».

ووصلت نسبة مشاهدة الأغنية، إلى أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر موقع «يوتيوب»، إذ تتصدر الأغنية حتى وقتنا الحالي قائمة «ترندات».

وعلّق «كامل» على الأغنية عبر صفحته الشخصية بـ«انستجرام»: ‎«شكرا لكل الناس على الدعم والحب اللي أنا شوفته منكم وعلى كل شئ.. عجبتكم الأغنية؟».

وتشمل كلمات الأغنية التي أثّرت في الكثيرين مُعتبرينها «صادقة وأقرب إلى واقعهم»: «أنا كداب أنا مانستش فضلت استنى واتاري حكايتنا اللي ماستنتش ومهما بغني لغيابك وللنسيان رجوعك غنوة لسة في قلبي ماتغنتش أشوفك فين.. وحشتيني غيابك مش وجع هيروح».

ويستكمل الغناء قائلًا: «ده شوك ماشي في شراييني بقيت ماكرهش سيرة الموت عشان أنا مُت فعلا لما نسيتيني على عيني أشوفك جاية قدامي وأبص بعيد على عيني تفوت بينا الليالي وتنتهي المواعيد على عيني أقول للناس.. حكاية وانتهت وخلاص وأنا في سري بحبك تاني كل ما أقول هحب جديد».

و«كامل» هو مغني بدأت شهرته منذ 4 سنوات ومن أبرز أغانيه «أنا خارج عن السيطرة»، ومن جديد حقق نجاح بأغنية لاحقة لها وهي «قصاد بابك» التي أطلقها منذ عام وحصدت 6 مليون مشاهدة إلى الآن عبر موقع «يوتيوب» وتصدّرت التريند بمجرد طرحها.

الأغنية من تأليف مصطفى ناصر، وتقول كلماتها: «بقيتي في الطريق أبعد من الحلم اللي أنا حلمته.. صحيح الشيء إذا خسرناه بنفهم وقتها قيمته.. بقيت خايف وأنا لوحدي.. ووجعي قصادي مد الشوف».

أُطلق جمهور «كامل» عليه لقب «ابن ليل» بعد نجاح أغنية «يا ليل» التي طرحها منذ أكثر من عام وحققت مشاهدات بلغت 12 مليونا.

وكان الفنان الشاب احتفل بزواجه منذ حوالي عامين من نسمة الحرايري، وحضر حفل الزفاف عدد من نجوم الغناء في مصر مثل تامر عاشور ومحمود الليثي والمنتج محسن جابر والمخرج حسام الحسيني.