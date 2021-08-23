أخبار عاجلة

تقارير: هاتف "آيفون 13" المرتقب سيحتوي على تقنية اتصالات فريدة من نوعها -
خلال 14 يوماً.. "أمانة الرياض" تُعيد سفلتة 343 ألف م2 للارتقاء بكفاءة الطرق -
كارثة كبرى.."بايدن" يصف آثار إعصار "إيدا" ويأمر بمساعدات عاجلة -
"العمري" مديرًا للعلاقات العامة في "واس" -
مراسلة CNN كلاريسا وارد تجري مقابلة مُرعبة مع زعيم في داعش خراسان -
توفي ولدها منتحرًا.. أم تسلط الضوء على تأثير الجائحة على الصحة النفسية للمراهقين -
وزير التخطيط يقدر نسبة الفقر في الأردن بـ 24% -
دفعة ثانية من "رافضي التسوية" يخرجون من درعا باتجاه الشمال السوري -
بايدن يعلن وقوع كارثة كبرى في ولاية لويزيانا بعد الإعصار "إيدا" -
بشار الأسد يستقبل عبد اللهيان للمرة الأولى منذ تعيينه وزيرا لخارجية إيران -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

«3 ملايين مشاهدة».. أغنية أحمد كامل «على عيني» تحقق رقمًا قياسيًا على «يوتيوب»

Print
«3 ملايين مشاهدة».. أغنية أحمد كامل «على عيني» تحقق رقمًا قياسيًا على «يوتيوب» «3 ملايين مشاهدة».. أغنية أحمد كامل «على عيني» تحقق رقمًا قياسيًا على «يوتيوب»

لاقتراحات اماكن الخروج

نجح الفنان الشاب أحمد كامل في العودة، بعد غياب عام، ليترأس الـ«تريند» بأحدث أغنياته التي أطلقها منذ ساعات وتحمل عنوان «على عيني».

ووصلت نسبة مشاهدة الأغنية، إلى أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر موقع «يوتيوب»، إذ تتصدر الأغنية حتى وقتنا الحالي قائمة «ترندات».

وعلّق «كامل» على الأغنية عبر صفحته الشخصية بـ«انستجرام»: ‎«شكرا لكل الناس على الدعم والحب اللي أنا شوفته منكم وعلى كل شئ.. عجبتكم الأغنية؟».

وتشمل كلمات الأغنية التي أثّرت في الكثيرين مُعتبرينها «صادقة وأقرب إلى واقعهم»: «أنا كداب أنا مانستش فضلت استنى واتاري حكايتنا اللي ماستنتش ومهما بغني لغيابك وللنسيان رجوعك غنوة لسة في قلبي ماتغنتش أشوفك فين.. وحشتيني غيابك مش وجع هيروح».

ويستكمل الغناء قائلًا: «ده شوك ماشي في شراييني بقيت ماكرهش سيرة الموت عشان أنا مُت فعلا لما نسيتيني على عيني أشوفك جاية قدامي وأبص بعيد على عيني تفوت بينا الليالي وتنتهي المواعيد على عيني أقول للناس.. حكاية وانتهت وخلاص وأنا في سري بحبك تاني كل ما أقول هحب جديد».

و«كامل» هو مغني بدأت شهرته منذ 4 سنوات ومن أبرز أغانيه «أنا خارج عن السيطرة»، ومن جديد حقق نجاح بأغنية لاحقة لها وهي «قصاد بابك» التي أطلقها منذ عام وحصدت 6 مليون مشاهدة إلى الآن عبر موقع «يوتيوب» وتصدّرت التريند بمجرد طرحها.

الأغنية من تأليف مصطفى ناصر، وتقول كلماتها: «بقيتي في الطريق أبعد من الحلم اللي أنا حلمته.. صحيح الشيء إذا خسرناه بنفهم وقتها قيمته.. بقيت خايف وأنا لوحدي.. ووجعي قصادي مد الشوف».

أُطلق جمهور «كامل» عليه لقب «ابن ليل» بعد نجاح أغنية «يا ليل» التي طرحها منذ أكثر من عام وحققت مشاهدات بلغت 12 مليونا.

وكان الفنان الشاب احتفل بزواجه منذ حوالي عامين من نسمة الحرايري، وحضر حفل الزفاف عدد من نجوم الغناء في مثل تامر عاشور ومحمود الليثي والمنتج محسن جابر والمخرج حسام الحسيني.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سيدة الفرن .. إيمان أول فرانة فى مصر بتشتغل عشان تربي ولادها الثلاثة

سيدة الفرن .. إيمان أول فرانة فى مصر بتشتغل عشان تربي ولادها الثلاثة

خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 1.487 إصابة جديدة بكورونا و255 حالة بمصر

خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 1.487 إصابة جديدة بكورونا و255 حالة بمصر

خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 1.487 إصابة جديدة بكورونا و255 حالة بمصر

خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 1.487 إصابة جديدة بكورونا و255 حالة بمصر

وزير التعليم العالي: نحاول تغير مفاهيم الأسر المصرية عن الكليات ووظائف المستقبل

وزير التعليم العالي: نحاول تغير مفاهيم الأسر المصرية عن الكليات ووظائف المستقبل