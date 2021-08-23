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نشر أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك والحرس السابق، صورة لسيارته بعد الحادث الذي تعرض له هو وأسرته أمس.

وكان أحمد عيد قد طالب الجمهور أمس بالدعاء له بعد التعرض للحادث، إذ كتب على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «امبارح عملت حادثة وشوفت الموت بعيني أنا وزوجتي وربنا نجانا الحمد الله ربنا كريم ورؤوف بينا وأي حاجة تاني تيجي في الفلوس والحديد في داهية»

وتابع: «بناتي وزوجتي يبقوا حواليا ومعايا دي بالدنيا وما فيها وطبعا راضي بقضاء ربنا وقدره والحمد الله علي كل شىء ودعواتكم لزوجتي ربنا يشفيها ويخفف عنها»