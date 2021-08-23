أخبار عاجلة

تقارير: هاتف "آيفون 13" المرتقب سيحتوي على تقنية اتصالات فريدة من نوعها -
خلال 14 يوماً.. "أمانة الرياض" تُعيد سفلتة 343 ألف م2 للارتقاء بكفاءة الطرق -
كارثة كبرى.."بايدن" يصف آثار إعصار "إيدا" ويأمر بمساعدات عاجلة -
"العمري" مديرًا للعلاقات العامة في "واس" -
مراسلة CNN كلاريسا وارد تجري مقابلة مُرعبة مع زعيم في داعش خراسان -
توفي ولدها منتحرًا.. أم تسلط الضوء على تأثير الجائحة على الصحة النفسية للمراهقين -
وزير التخطيط يقدر نسبة الفقر في الأردن بـ 24% -
دفعة ثانية من "رافضي التسوية" يخرجون من درعا باتجاه الشمال السوري -
بايدن يعلن وقوع كارثة كبرى في ولاية لويزيانا بعد الإعصار "إيدا" -
بشار الأسد يستقبل عبد اللهيان للمرة الأولى منذ تعيينه وزيرا لخارجية إيران -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

لاعب السابق ينشر صورة سيارته بعد التعرض لحادث سير

Print
لاعب الزمالك السابق ينشر صورة سيارته بعد التعرض لحادث سير لاعب السابق ينشر صورة سيارته بعد التعرض لحادث سير

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

نشر أحمد عيد عبدالملك نجم والحرس السابق، صورة لسيارته بعد الحادث الذي تعرض له هو وأسرته أمس.

وكان أحمد عيد قد طالب الجمهور أمس بالدعاء له بعد التعرض للحادث، إذ كتب على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «امبارح عملت حادثة وشوفت الموت بعيني أنا وزوجتي وربنا نجانا الحمد الله ربنا كريم ورؤوف بينا وأي حاجة تاني تيجي في الفلوس والحديد في داهية»

وتابع: «بناتي وزوجتي يبقوا حواليا ومعايا دي بالدنيا وما فيها وطبعا راضي بقضاء ربنا وقدره والحمد الله علي كل شىء ودعواتكم لزوجتي ربنا يشفيها ويخفف عنها»

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الزمالك يكشر عن انيابه بعد ايقاف شيكابالا : نرفض القرارات وسنتخذ الاجراءات

الزمالك يكشر عن انيابه بعد ايقاف شيكابالا : نرفض القرارات وسنتخذ الاجراءات

حمادة أنور يعلن قراره بشأن خوض انتخابات الزمالك

حمادة أنور يعلن قراره بشأن خوض انتخابات الزمالك

المقاولون: لن نوافق على رحيل «مجلي»..والزمالك لم يسدد قيمة صفقة الجزيرى

المقاولون: لن نوافق على رحيل «مجلي»..والزمالك لم يسدد قيمة صفقة الجزيرى

وكيل كارتيرون: استمرار حسين لبيب فى نادى الزمالك معناه بقاء الفرنسي

وكيل كارتيرون: استمرار حسين لبيب فى نادى الزمالك معناه بقاء الفرنسي