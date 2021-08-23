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موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي استعدادًا لمباراة الجونة

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موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو استعدادًا لمباراة الجونة موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي استعدادًا لمباراة الجونة

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عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة للاعبين قبل انطلاق مران الأهلي الذي جرى عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص موسيماني على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران، وعرض عددًا من الفيديوهات لفريق الجونة الذي يواجه الأهلي غدًا في الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة الجونة المقرر إقامتها التاسعة مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 33 قبل الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز.

وأدى الأهلي مرانه اليوم الإثنين على ملعب التتش قبل السفر إلى الجونة للمبيت استعدادًا للمباراة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة الماضي على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 32 لبطولة الدوري.

ويدخل الأهلي مباراة الجونة وفي رصيده 72 نقطة جمعها على مدى 32 جولة، بعدما حقق الفوز في 21 مباراة على حساب كل من: « المقاصة- غزل المحلة- الاتحاد- سيراميكا- الإنتاج الحربي- المقاولون- طلائع الجيش- الإسماعيلي- - إنبي- المصري- الاتحاد- سموحة- المقاولون- مصر المقاصة- الإنتاج الحربي- أسوان- وادي دجلة- سيراميكا- إنبي- المصري».

وتعادل في 9 مواجهات أمام «وادي دجلة- البنك الأهلي- بيراميدز- الجونة- الزمالك- بيراميدز- البنك الأهلي- الإسماعيلي- طلائع الجيش»، والخسارة في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.

المصرى اليوم

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