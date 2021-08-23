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تقارير: هاتف "آيفون 13" المرتقب سيحتوي على تقنية اتصالات فريدة من نوعها
-
الاثنين 30 أغسطس 2021 09:25 صباحاً
خلال 14 يوماً.. "أمانة الرياض" تُعيد سفلتة 343 ألف م2 للارتقاء بكفاءة الطرق
-
الاثنين 30 أغسطس 2021 09:25 صباحاً
كارثة كبرى.."بايدن" يصف آثار إعصار "إيدا" ويأمر بمساعدات عاجلة
-
الاثنين 30 أغسطس 2021 09:25 صباحاً
"العمري" مديرًا للعلاقات العامة في "واس"
-
الاثنين 30 أغسطس 2021 09:25 صباحاً
مراسلة CNN كلاريسا وارد تجري مقابلة مُرعبة مع زعيم في داعش خراسان
-
الاثنين 30 أغسطس 2021 09:14 صباحاً
توفي ولدها منتحرًا.. أم تسلط الضوء على تأثير الجائحة على الصحة النفسية للمراهقين
-
الاثنين 30 أغسطس 2021 09:14 صباحاً
وزير التخطيط يقدر نسبة الفقر في الأردن بـ 24%
-
الاثنين 30 أغسطس 2021 09:13 صباحاً
دفعة ثانية من "رافضي التسوية" يخرجون من درعا باتجاه الشمال السوري
-
الاثنين 30 أغسطس 2021 09:13 صباحاً
بايدن يعلن وقوع كارثة كبرى في ولاية لويزيانا بعد الإعصار "إيدا"
-
الاثنين 30 أغسطس 2021 09:06 صباحاً
بشار الأسد يستقبل عبد اللهيان للمرة الأولى منذ تعيينه وزيرا لخارجية إيران
-
الاثنين 30 أغسطس 2021 09:06 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
شاهد سيارة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر .. عمرها 60 سنة
فيديو
فيديو اليوم السابع
الاثنين 23 أغسطس 2021 04:22 مساءً
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