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«هيئة الدواء» تمنح رخصة الاستخدام الطارئ لأول لقاح ينتج محلياً لفيروس كورونا

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«هيئة الدواء» تمنح رخصة الاستخدام الطارئ لأول لقاح ينتج محلياً لفيروس كورونا «هيئة الدواء» تمنح رخصة الاستخدام الطارئ لأول لقاح ينتج محلياً لفيروس كورونا

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أعلنت هيئة الدواء المصرية، منح رخصة الاستخدام الطارئ للقاح سينوفاك/فاكسيرا المنتج محلياً وفقا للشراكة بين شركة سينوفاك الصينية والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)؛ وذلك بعد اجتيازه عمليات التقييم اللازمة من قبل الهيئة، طبقاً للقواعد والمرجعيات العالمية المتبعة لتقييم آمان وجودة وفاعلية اللقاحات.

يأتي ذلك انطلاقاً من استراتيجية الدولة المصرية وتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، نحو توفير لقاحات آمنة وفعالة لمواجهة جائحة كورونا.
وحرصت هيئة الدواء المصرية على تقييم وإصدار موافقات الاستخدام الطارئ لجميع اللقاحات المستخدمة داخل ضماناً لجودتها ومأمونيتها وتأكيداً لاستدامة توافرها.

وأكدت هيئة الدواء أن منح رخصة الاستخدام الطارئ لأول لقاح يتم إنتاجه محليا في مصر، جاء بعد أن قدمت الهيئة دعماً فنياً وإجرائياً غير مسبوق لشركة فاكسيرا، مساهمة منها لتوطين تلك الصناعة الهامة ولتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي في أسرع وقت ممكن، ووضع مصر على خارطة الدول المنتجة للقاحات كورونا.

وتأتي تلك الإجراءات بالتنسيق والتعاون المستمر مع كافة الوزارات والهيئات المعنية، ومصنعي ومطوري اللقاحات في مصر وخارجها عن طريق عقد الاجتماعات التنسيقية بشكل دوري ومنتظم، وكذلك تقديم الدعم الفني من قبل خبراء الهيئة في مجالات جودة التصنيع والدراسات الإكلينيكية.

المصرى اليوم

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