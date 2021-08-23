أخبار عاجلة

تقارير: هاتف "آيفون 13" المرتقب سيحتوي على تقنية اتصالات فريدة من نوعها -
خلال 14 يوماً.. "أمانة الرياض" تُعيد سفلتة 343 ألف م2 للارتقاء بكفاءة الطرق -
كارثة كبرى.."بايدن" يصف آثار إعصار "إيدا" ويأمر بمساعدات عاجلة -
"العمري" مديرًا للعلاقات العامة في "واس" -
مراسلة CNN كلاريسا وارد تجري مقابلة مُرعبة مع زعيم في داعش خراسان -
توفي ولدها منتحرًا.. أم تسلط الضوء على تأثير الجائحة على الصحة النفسية للمراهقين -
وزير التخطيط يقدر نسبة الفقر في الأردن بـ 24% -
دفعة ثانية من "رافضي التسوية" يخرجون من درعا باتجاه الشمال السوري -
بايدن يعلن وقوع كارثة كبرى في ولاية لويزيانا بعد الإعصار "إيدا" -
بشار الأسد يستقبل عبد اللهيان للمرة الأولى منذ تعيينه وزيرا لخارجية إيران -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ بورسعيد يتابع الموقف التنفيذى لتحويل القنصلية الإيطالية إلى مستشفى

Print
محافظ بورسعيد يتابع الموقف التنفيذى لتحويل القنصلية الإيطالية إلى مستشفى محافظ بورسعيد يتابع الموقف التنفيذى لتحويل القنصلية الإيطالية إلى مستشفى

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأثنين، بيرو دوناتو رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية الإيطالية ورئيس الجالية الإيطالية بمصر، وذلك لمتابعة مستجدات العمل في تنفيذ مشروع تحويل القنصلية الإيطالية ببورسعيد لمستشفى إيطالى، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، والعميد نعمان على رئيس حى الشرق والمهندس أحمد داوود نقيب المهندسين د محمد الجوهري مدير وحدة تراخيص البناء بجامعة بورسعيد.

في بداية اللقاء، رحب اللواء عادل الغضبان، برئيس الجالية الإيطالية بمصر، مؤكدا على فخره بالعلاقات الوطيدة بين الجانبين، والتعاون مع الجانب الإيطالى على أرض بورسعيد.

وخلال اللقاء، استعرض «المحافظ» مع الحضور كافة الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن في مشروع تحويل القنصلية الإيطالية لمستشفى، مناقشآ كافة الجوانب المتعلقة بالاشتراطات البنائية الخاصة بتنفيذ المشروع، ووجه المحافظ بالتنسيق بين حى الشرق ونقيب المهندسين والجانب الإيطالى لسرعة إتمام الأعمال الإنشائية للمشروع وتذليل كافة العقبات.

ومن جانبه، قدم رئيس الجالية الإيطالية بمصر الشكر للمحافظ على التعاون المثمر، وتذليل كافة العقبات، مؤكدا أن الجانب الايطالى يدرك أهمية التطور الذي يتم في القطاع الصحى بالدولة المصرية من خلال منظومة التأمين الصحى الشامل، معربا عن سعادته بالمساهمة في أحد المشروعات التي تضاف لمنظومة الصحة المتطورة ببورسعيد.

وشدد اللواء عادل الغضبان على التنسيق المستمر بين الجهات المختصة بالعمل، وكذلك الانتهاء من اعتماد التصميمات والرسومات النهائية الخاصة بالمستشفى والبدء في التنفيذ في أقرب وقت.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خير رفيق وشريك لبناء الاشتراكية .. رسالة الصين إلى كوبا لبحث التعاون بين البلدين

خير رفيق وشريك لبناء الاشتراكية .. رسالة الصين إلى كوبا لبحث التعاون بين البلدين

مصادر: استئناف الرحلات الألمانية إلى مرسى علم السبت المقبل

مصادر: استئناف الرحلات الألمانية إلى مرسى علم السبت المقبل

إجراء انتخابات الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في الغردقة اليوم

إجراء انتخابات الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في الغردقة اليوم

وزير السياحة والآثار يتفقد أعمال تطوير طريق الكباش في الأقصر

وزير السياحة والآثار يتفقد أعمال تطوير طريق الكباش في الأقصر