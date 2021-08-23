جامعة الفيوم تعقد اجتماع اللجنة العليا لمشروع التنور المجتمعي

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عقدت اللجنة العليا لمشروع التنور المجتمعي (محور محو الأمية) اجتماعها الدوري بجامعة الفيوم بحضور أ.د آمال ربيع، المدير التنفيذي للجنة، وأ. أيمن حلبة، أمين عام الجامعة، وأ. رجب فاروق إمبابي، مدير عام فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالفيوم، وأ.غادة مصطفى، مدير مكتب نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،

صرح أ.د محمد سعيد أبوالغار أن الاجتماع استعرض الموقف الحالي لمشاركات كليات جامعة الفيوم وتطور أعداد طلاب الجامعة بالمشروع وعدد الدارسين (الأميين) منذ توقيع البروتوكول مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار في 2020/11/17 وحتى نهاية العام الجامعي 2021، مشيرًا أن إجمالى عدد الطلاب المعلمين المتعاقدين من كليات جامعة الفيوم بلغ 2456. وأضاف أنه خلال دورة يوليو 2021 بلغت أعداد الدارسين الأميين الناجحين 2168.

وأوضحت أ.د آمال ربيع أن اللجنة قد بدأت في التحضير للدورة القادمة لمحو الأمية من خلال عقد ندوات مع طلاب الكليات المشتركة وتسهيل إجراءات التعاقد مع الطلاب تذليل العقبات التي تواجههم بالتعاون مع فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.