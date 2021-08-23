بالأسماء.. «صبحي» يكرم مديرية الشباب والرياضه بالقليوبية لحصولها على المركز الأول دورى التميز

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كرم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية كأفضل مدير عام خلال عام 2020/2021 وحصلت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية على المركز الأول على مستوى إقليم القاهرة الكبرى والذى يضم محافظات «القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم» في تقسيم الوزارة لأداء المديريات وذلك لعام الثانى على التوالى حيث حصلت القليوبية أيضا على المركز الأول في دورى التميز العام الماضي

وشمل التكريم أيضا قيادات الشباب والرياضة حيث تم تكريم هانى حجاج مدير إدارة التخطيط والمتابعة كأفضل مدير إدارة تخطيط في القطاع وهانى جميل مدير إدارة الطلائع كأفضل إدارة مركزية، وبهاء الدين محمد مدير إدارة شباب قليوب كأفضل مدير إدارة فرعية، ومحمد امين مدير مركز شباب ١٥ مايو بشبرا الخيمة كأفضل مدير مركز مدينة، وصابر أحمد مدير مركز شباب اكياد دجوى بطوخ كأفضل مركز شباب قرية .

يهدف التكريم إلى ترسيخ قيم العمل والتميز لدى الشباب المصرى في كافة القطاعات ليكونوا نماذج ملهمة ومحفزة لغيرهم من الشباب بالإضافة إلى إلقاء الضوء على النماذج الناجحة والمساهمة في اعطاء الشباب المتميز حقه المعنوى في التقدير لما يقوم به من إنجازات وجهود لخدمة الوطن