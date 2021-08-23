وائل نبيل يترأس أول اجتماع لمجلس التعليم والطلاب فى جامعة الإسكندرية (تفاصيل وصور)

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ترأس الدكتور وائل نبيل، القائم بعمل نائب رئيس جامعة الاسكندرية لشئون التعليم والطلاب، عميد كلية الطب، أول اجتماع للمجلس الاثنين، خلفاً للدكتور هشام جابر الذي أحيل إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية للمعاش.

وأكد «نبيل»، على حرص الجامعة على تسخير كافة إمكانياتها، لمساعدة طلاب الثانوية العامة في عملية التنسيق الالكترونى لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات وذلك من الساعة 9 صباحاً إلى 3 ظهراً يومياً خلال فترة أعمال التنسيق، حيث تم أفتتاح 7 معامل للتنسيق موزعة على كليات الجامعة كخدمة مجانية للطلاب للتسهيل عليهم لتحديد رغباتهم من خلال فريق مدرب على أعلى مستوى،مشددا ً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حيث لن يسمح بدخول أي طالب لمعامل الحاسب الآلي دون ارتداء الكمامة وإتباع التعليمات والإجراءات المنظمة لعمل هذه المعامل.

ووافق المجلس على فتح الفصل الدراسي الصيفي بكلية الآداب ببعض أقسام الكلية .

وقال «نبيل» أن الفصل الصيفي، يساعد الطلاب، في مرحلة الدراسة في السنوات النهائية على أجتياز ومنح الدرجة العلمية بعد استيفاء متطلبات الحصول عليها واجتياز المرحلة الدراسية، بما يتناسب مع رؤية الدولة في تشجيع الطلاب المتفوقين وإلحاقهم بسوق العمل للاستفادة من خبراتهم.

وأكد على وكلاء الكليات بضرورة المضي قدمٱ نحو التحول للكتاب الالكتروني التفاعلي بناء على توجيهات المجلس الأعلى للجامعات وتنفيذٱ لرؤية الدولة في التحول الرقمى.

وائل نبيل يرأس أول اجتماع لمجلس التعليم والطلاب فى جامعة الاسكندرية (تفاصيل وصور)

وائل نبيل يرأس أول اجتماع لمجلس التعليم والطلاب فى جامعة الاسكندرية (تفاصيل وصور)

وائل نبيل يرأس أول اجتماع لمجلس التعليم والطلاب فى جامعة الاسكندرية (تفاصيل وصور)

وائل نبيل يرأس أول اجتماع لمجلس التعليم والطلاب فى جامعة الاسكندرية (تفاصيل وصور)

وائل نبيل يرأس أول اجتماع لمجلس التعليم والطلاب فى جامعة الاسكندرية (تفاصيل وصور)