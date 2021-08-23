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فيتنام تستعين بالجيش لفرض عزل على مركز تجاري لمواجهة كورونا

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فيتنام تستعين بالجيش لفرض عزل على مركز تجاري لمواجهة كورونا فيتنام تستعين بالجيش لفرض عزل على مركز تجاري لمواجهة كورونا

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نشرت السلطات الفيتنامية قوات الجيش، اليوم الإثنين، في شوارع مدينة هوشي، للمساعدة في فرض عزل عام في المركز التجاري للبلاد والذي أصبح بؤرة أسوأ انتشار لفيروس كورونا خلال الجائحة،، وقام الجنود قاموا بفحص تصاريح السكان في الشوارع وتوزيع الطعام.

وبدأت المدينة في فرض قيود على الحركة أوائل الشهر الماضي لكن الإصابات استمرت في الارتفاع بعد أن قالت السلطات إنه لم يكن هناك تطبيق صارم بما فيه الكفاية للقيود.

وتجاوزت الإصابات العالمية 212 ملايين حالة واكثر من 4 ملايين و600 آلاف حالة وفاة.

المصرى اليوم

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