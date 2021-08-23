ألمانيا تبحث مع طالبان سبل إجلاء أكبر عدد من الأفغان خارج البلاد

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الاثنين، أن «برلين تبحث سبل إجلاء الأشخاص من أفغانستان إلى ما بعد نافذة الفرصة لإخراجهم من مطار كابل».

وحسبما اوردته وكالة «رويترز» للأنباء، قال المتحدث في مؤتمر صحفي، عقده اليوم الإثنين: «ما دام الوضع على الأرض يسمح بذلك، فإننا نريد إبقاء الجسور الجوية نشطة وإجلاء أكبر عدد ممكن من الناس من مطار كابل».

وتابع المتحدث باسم الخارجية الألمانية: «مع ذلك، نحن نفكر بالفعل فيما بعد هذه الفترة، ونحاول بالفعل إيجاد حلول للفترة التالية»، مشيرا إلى أن «ألمانيا كانت تتحدث مع حركة»طالبان«حول تمكين أكبر عدد ممكن من الناس من مغادرة أفغانستان».