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الممرضة شادية «المرأة الحديدية».. أنقذت 8 أطفال في حضانة من كارثة محققه بعد توقف الأكسجين (تفاصبل)

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الممرضة شادية «المرأة الحديدية».. أنقذت 8 أطفال في حضانة من كارثة محققه بعد توقف الأكسجين (تفاصبل) الممرضة شادية «المرأة الحديدية».. أنقذت 8 أطفال في حضانة من كارثة محققه بعد توقف الأكسجين (تفاصبل)

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لعبت ممرضة دورا بطوليا أثر قيامها بإنقاذ ٨ رضع على خلفية انقطاع وتوقف الاكسجين داخل حضانه خاصة بمدينة قنا وإصرارها على الاستمرار في إنقاذ الرضع رغم إصابتها بضيق تنفس نتيجة نقص الاكسجين داخل غرفة الحضانة.

شادية ممرضه ب ١٠٠ راجل أنقذت ٨ اطفال من الموت

قالت شادية حسين ممرضه بإحدى المراكز الطبية المخصصة للحضانات أنها كانت تعمل عملها الطبيعى يوم الواقعة حيث فوجئت بحدوث انفجار لمنظم الاكسجين داخل الحضانه مما تسبب في توقف وانقطاع نالاكسجين عن ٩ رضع كانوا مححوزبن بالحضانة.

واضافت بعد انقطاع الاكسجين أصيبت بحالة من ضيق التنفس والدوار نتيجة نقص الاكسجين ولكن اصريت على إنقاذ الاطفال الابرياء من نقص الاكسجين وعدم دخولهم في مرحلة الخطر مشيرة أنها قامت بإنقاذهم بمساعدة زميلاتها وشباب المنطقة حتى انقاذ جميع الأطفال مؤكدة أنها أصيبت بحالة إغماء عقب انقاذ جميع الأطفال ووصولهم إلى الحضانات الأخرى مشيرة أن الرضيعه التي توفت كانت محولة من مركز دشنا نتيجة معاناتها من نقص الاكسجين.

واوضحت أن ما قامت به هو واجبها المهنى والإنسانية تجاه هؤلاء الأطفال وأسرهم.

المصرى اليوم

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