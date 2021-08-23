أخبار عاجلة

مراسلة CNN كلاريسا وارد تجري مقابلة مُرعبة مع زعيم في داعش خراسان -
توفي ولدها منتحرًا.. أم تسلط الضوء على تأثير الجائحة على الصحة النفسية للمراهقين -
وزير التخطيط يقدر نسبة الفقر في الأردن بـ 24% -
دفعة ثانية من "رافضي التسوية" يخرجون من درعا باتجاه الشمال السوري -
بايدن يعلن وقوع كارثة كبرى في ولاية لويزيانا بعد الإعصار "إيدا" -
بشار الأسد يستقبل عبد اللهيان للمرة الأولى منذ تعيينه وزيرا لخارجية إيران -
هل تتعاون واشنطن مع طالبان لمحاربة داعش؟ -
أمير عبد الليهان يزور دمشق ويكشف عن خارطة طريق للتعاون الاقتصادي -
شاهد.. اندلاع حريق ضخم في مبنى سكني من 20 طابقا في ميلانو الإيطالية -
اليمن .. 40 قتيلا بهجوم استهدف قاعدة العند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. cnn arabic

مع تسارع وتيرة عمليات الإجلاء.. مراسل شبكتنا يتحدث مع الهاربين من مطار كابول

Print
مواضيع متعلقة
مراسلة CNN كلاريسا وارد تجري مقابلة مُرعبة مع زعيم في داعش خراسان

مراسلة CNN كلاريسا وارد تجري مقابلة مُرعبة مع زعيم في داعش خراسان

توفي ولدها منتحرًا.. أم تسلط الضوء على تأثير الجائحة على الصحة النفسية للمراهقين

توفي ولدها منتحرًا.. أم تسلط الضوء على تأثير الجائحة على الصحة النفسية للمراهقين

لماذا علينا الانتظار 8 أشهر بعد التطعيم لأخذ الجرعة المعززة للقاح فيروس كورونا؟

لماذا علينا الانتظار 8 أشهر بعد التطعيم لأخذ الجرعة المعززة للقاح فيروس كورونا؟

إدارة بايدن تتعرض لأكبر أزمة منذ توليه الرئاسة بسبب تداعيات الإجلاء من أفغانستان

إدارة بايدن تتعرض لأكبر أزمة منذ توليه الرئاسة بسبب تداعيات الإجلاء من أفغانستان