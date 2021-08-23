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مراسلة CNN كلاريسا وارد تجري مقابلة مُرعبة مع زعيم في داعش خراسان
-
الاثنين 30 أغسطس 2021 09:14 صباحاً
توفي ولدها منتحرًا.. أم تسلط الضوء على تأثير الجائحة على الصحة النفسية للمراهقين
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الاثنين 30 أغسطس 2021 09:14 صباحاً
وزير التخطيط يقدر نسبة الفقر في الأردن بـ 24%
-
الاثنين 30 أغسطس 2021 09:13 صباحاً
دفعة ثانية من "رافضي التسوية" يخرجون من درعا باتجاه الشمال السوري
-
الاثنين 30 أغسطس 2021 09:13 صباحاً
بايدن يعلن وقوع كارثة كبرى في ولاية لويزيانا بعد الإعصار "إيدا"
-
الاثنين 30 أغسطس 2021 09:06 صباحاً
بشار الأسد يستقبل عبد اللهيان للمرة الأولى منذ تعيينه وزيرا لخارجية إيران
-
الاثنين 30 أغسطس 2021 09:06 صباحاً
هل تتعاون واشنطن مع طالبان لمحاربة داعش؟
-
الاثنين 30 أغسطس 2021 09:06 صباحاً
أمير عبد الليهان يزور دمشق ويكشف عن خارطة طريق للتعاون الاقتصادي
-
الاثنين 30 أغسطس 2021 09:06 صباحاً
شاهد.. اندلاع حريق ضخم في مبنى سكني من 20 طابقا في ميلانو الإيطالية
-
الاثنين 30 أغسطس 2021 09:06 صباحاً
اليمن .. 40 قتيلا بهجوم استهدف قاعدة العند
-
الاثنين 30 أغسطس 2021 09:06 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
cnn arabic
مع تسارع وتيرة عمليات الإجلاء.. مراسل شبكتنا يتحدث مع الهاربين من مطار كابول
فيديو
cnn arabic
الاثنين 23 أغسطس 2021 04:11 مساءً
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الأحد 29 أغسطس 2021 09:13 صباحاً
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