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بعد قصة التبني للطفلين.. سعد الصغير يتصدر محرك البحث «جوجل»

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بعد قصة التبني للطفلين.. سعد الصغير يتصدر محرك البحث «جوجل» بعد قصة التبني للطفلين.. سعد الصغير يتصدر محرك البحث «جوجل»

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تصدر الفنان سعد الصغير، الإثنين، تريند محرك البحث «جوجل» خلال الساعات الماضية وذلك بعدما نشر له في الشارع يقوم فيه برعاية طفلين مشردين.

وحل سعد الصغير في ترتيب الأكثر بحثُا على محرك «جوجل» الثالث، وجاء الأمر بعدما قام بجولة في محافظة الإسكندرية في الشاطبي، وقام بالنزول لطفلين ووعدهم باصطحابهم إلى القاهرة معه بسبب نومهم في الشارع.

ونشر الفنان سعد الصغير على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي تعليقه الأول على الفيديو قائلاً: «أعظم حاجة في الدنيا تساعد حد مش قادر كان الواحد ممكن في يوم من الأيام يكون مكان الناس ديه وبجد الكلام من كل قلبي وربنا يعلم ما في القلب حابب أشكر كل الناس اللي دائماً يشجعونني على فعل الخير».

وبعد ذلك خرج سعد الصغير ليعلق على حالة الأطفال بأنه قرر أن يرعاهم بعدما تواصل مع أهلهم.

المصرى اليوم

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