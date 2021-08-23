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الداخلية تكشف ملابسات «تيك توك» عن شراء المخدرات بالأقصر

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الداخلية تكشف ملابسات فيديو «تيك توك» عن شراء المخدرات بالأقصر الداخلية تكشف ملابسات «تيك توك» عن شراء المخدرات بالأقصر

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع على موقع التواصل الإجتماعى «تيك توك» لقيام أحد الأشخاص بعرض شراء مواد مخدرة على آخر مقابل مبالغ مالية.

وقالت الداخلية في بيان لها اليوم الأثنين: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى «تيك توك»، متضمناً قيام أحد الأشخاص مصرى الجنسية يتحدث مع أجنبى، ويعرض عليه شراء مواد مخدرة مقابل مبلغ مالى محدد فضلاً عن رفض الأخير ذلك».
وأضافت: «بإجراء التحريات تم تحديد الشخص الذي يظهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه (مقيم في الأقصر)، عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه وبحوزته كمية من البانجو ومبلغ مالى وهاتف محمول،وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، وبمواجهته بمقطع الفيديو أيد مضمون ما جاء بالتحريات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».

المصرى اليوم

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