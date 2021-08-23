أخبار عاجلة

مراسلة CNN كلاريسا وارد تجري مقابلة مُرعبة مع زعيم في داعش خراسان -
توفي ولدها منتحرًا.. أم تسلط الضوء على تأثير الجائحة على الصحة النفسية للمراهقين -
وزير التخطيط يقدر نسبة الفقر في الأردن بـ 24% -
دفعة ثانية من "رافضي التسوية" يخرجون من درعا باتجاه الشمال السوري -
بايدن يعلن وقوع كارثة كبرى في ولاية لويزيانا بعد الإعصار "إيدا" -
بشار الأسد يستقبل عبد اللهيان للمرة الأولى منذ تعيينه وزيرا لخارجية إيران -
هل تتعاون واشنطن مع طالبان لمحاربة داعش؟ -
أمير عبد الليهان يزور دمشق ويكشف عن خارطة طريق للتعاون الاقتصادي -
شاهد.. اندلاع حريق ضخم في مبنى سكني من 20 طابقا في ميلانو الإيطالية -
اليمن .. 40 قتيلا بهجوم استهدف قاعدة العند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تحسن حالة نضال الشافعي بعد عملية جراحية بسبب انفجار القولون

Print
تحسن حالة نضال الشافعي بعد عملية جراحية بسبب انفجار القولون تحسن حالة نضال الشافعي بعد عملية جراحية بسبب انفجار القولون

لاقتراحات اماكن الخروج

تحسنت حالة الفنان نضال الشافعي، الإثنين، بعدما أجرى أمس عملية جراحية عاجلة استمرت أكثر من 4 ساعات في أحد المستشفيات بالمهندسين، بعدما تعرض القولون للانفجار، نتيجة الضغط العصبي الذي تعرض له أمس بعدما انتهي من التصوير في فيلم «ميني بار».

ومن المقرر أن يخرج الفنان نضال الشافعي من المستشفي بعدما يطمئن الأطباء على حالته الصحية خلال الساعات المقبلة، بينما بدأ اسم الفنان نضال الشافعي في تصدر تريند ومحركات البحث منذ خبر إجرائه العملية الجراحية.

وجاء انفجار قولون الفنان نضال الشافعي بعد مشكلة حدثت مع منتج فيلم «ميني بار»، بسبب عدم التزام الأخير بكل متطلبات الفيلم، وهو ما جعل نضال يدخل في حالة عصبية أدت لذلك.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خير رفيق وشريك لبناء الاشتراكية .. رسالة الصين إلى كوبا لبحث التعاون بين البلدين

خير رفيق وشريك لبناء الاشتراكية .. رسالة الصين إلى كوبا لبحث التعاون بين البلدين

مصادر: استئناف الرحلات الألمانية إلى مرسى علم السبت المقبل

مصادر: استئناف الرحلات الألمانية إلى مرسى علم السبت المقبل

إجراء انتخابات الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في الغردقة اليوم

إجراء انتخابات الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في الغردقة اليوم

وزير السياحة والآثار يتفقد أعمال تطوير طريق الكباش في الأقصر

وزير السياحة والآثار يتفقد أعمال تطوير طريق الكباش في الأقصر