تحسن حالة نضال الشافعي بعد عملية جراحية بسبب انفجار القولون

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تحسنت حالة الفنان نضال الشافعي، الإثنين، بعدما أجرى أمس عملية جراحية عاجلة استمرت أكثر من 4 ساعات في أحد المستشفيات بالمهندسين، بعدما تعرض القولون للانفجار، نتيجة الضغط العصبي الذي تعرض له أمس بعدما انتهي من التصوير في فيلم «ميني بار».

ومن المقرر أن يخرج الفنان نضال الشافعي من المستشفي بعدما يطمئن الأطباء على حالته الصحية خلال الساعات المقبلة، بينما بدأ اسم الفنان نضال الشافعي في تصدر تريند ومحركات البحث منذ خبر إجرائه العملية الجراحية.

وجاء انفجار قولون الفنان نضال الشافعي بعد مشكلة حدثت مع منتج فيلم «ميني بار»، بسبب عدم التزام الأخير بكل متطلبات الفيلم، وهو ما جعل نضال يدخل في حالة عصبية أدت لذلك.