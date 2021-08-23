مصدرأمني يوضح حقيقة تقييد «حرامي» وربطه بـ«كارو» بالغربية ( التفاصيل )

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كشف مصدر أمني حقيقة على خلفية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» تضمن قيام شخصين بتقييد أحد الأشخاص بالحبال بالعربة «الكارو» خاصته بدعوى قيامه بإرتكاب واقعة سرقة من داخل موقع إحدى الشركات بالغربية.

وقال المصدر :«بالفحص تبين أن مرتكبى الواقعة 3 بائعين خردة، لأحدهم معلومات جنائية اأثناء قيامهم بسرقة 3 بطاريات وكمية من المعادن من موقع إحدى الشركات بالغربية، وتحفظ الأهالى على أحدهم وتقييده بالحبال، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وتحديد وضبط القائمين على تقييد المتهم«عاطل ووشقيقه»، وبمواجهتهما أقرا بتقييد المتهم لحين وصول الأجهزة الأمنية»

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.