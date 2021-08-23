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دوناروما يستعرض عضلات باريس: «مين هيقدر علينا»

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دوناروما يستعرض عضلات باريس: «مين هيقدر علينا» دوناروما يستعرض عضلات باريس: «مين هيقدر علينا»

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تحدث الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس المرمى الجديد لفريق باريس سان جيرمان، عن طموحاته في حديقة الأمراء في الموسم الجديد، بعد الانتقال رسمياً لصفوف العملاق الفرنسي بعد سنوات في صفوف ميلان.

وكان دوناروما، قد انتقل رسمياً لصفوف فريق باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع ميلان الإيطالي، ورفضه تجديد تعاقده مع الروسونيري، بحثاً عن تحدٍ جديد في مسيرته.

وانضم دوناروما لصفوف باريس سان جيرمان، ضمن كوكبة من النجوم في الموسم الجاري، على رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني سيرجيو راموس والمغربي أشرف حكيمي والهولندي جورجينو فينالدوم، ليصبح الفريق الفرنسي مصدر قلق وخطورة كبيرة على جميع منافسيه في الموسم الجديد، خاصة في ظل كوكبة النجوم القدامى في صفوف الفريق، وفي مقدمتهم البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي والحارس الكوستاريكي المتألق كيلور نافاس.

واستعرض دوناروما عضلات باريس سان جيرمان في تصريحات ساخنة أطلقها مع «كاناس بلس» الفرنسية أكد فيها أن فريقه قادر على الفوز على أي منافس في الموسم الجديد في ظل هذه الكوكبة من النجوم في صفوفه.

وقال دوناروما: الفريق الذي سيواجه باريس سان جيرمان سيلاقي المتاعب وسيكون في ورطة كبيرة في ظل هذه الكوكبة من النجوم، لدينا فريق رائع جداً مدجج بالنجوم، ولدينا طموحات كبيرة في الموسم الجاري، بحصد كل البطولات على الصعيدين المحلي في فرنسا والأوروبي.

وبعد نهاية 3 جولات من الدوري الفرنسي الدرجة الأولى يتصدر فريق باريس سان جيرمان جدول الترتيب بثلاث انتصارات مدوية.

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