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"ليفربول" يمنع "صلاح" من الانضمام لمنتخب .. واتحاد الكرة يخاطب "الفيفا"

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"ليفربول" يمنع "صلاح" من الانضمام لمنتخب مصر.. واتحاد الكرة يخاطب "الفيفا" "ليفربول" يمنع "صلاح" من الانضمام لمنتخب .. واتحاد الكرة يخاطب "الفيفا"
بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا

رفض نادي ليفربول الإنجليزي انضمام اللاعب محمد صلاح نجم الفريق، إلى معسكر منتخب المقبل؛ بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

وأوضح النادي الإنجليزي في خطاب أرسله للاتحاد المصري لكرة القدم أن الإجراءات الاحترازية المطبقة في إنجلترا لمواجهة تفشي في العالم، يضع العائدين من بعض الدول في عزل صحي إجباري لمدة عشرة أيام لدى عودتهم إلى إنجلترا.

ويستعد المصري للدخول في معسكر خلال الأيام القليلة المقبلة، لمواجهتي أنجولا والجابون خلال الجولتين الأولى والثانية لتصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وقال الاتحاد المصري في بيان رسمي: "يواصل الاتحاد المصري لكرة القدم اتصالاته المستمرة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، بشأن تسهيل مهمة انضمام اللاعبين الدوليين إلى منتخبات بلادهم للمشاركة في تصفيات ، التي تستوجب إعفاءهم من قيود السفر المفروضة عليهم في البلدان التي يلعبون بها بسبب جائحة كورونا، حتى يتمكنوا من الانضمام إلى منتخبات بلادهم".

وتابع: "وتلقى الاتحاد خطاباً من نادي ليفربول يعتذر فيه عن تعذر انضمام لاعبه محمد صلاح، إلى صفوف المنتخب الوطني في معسكره المقبل، الذي يتضمن مواجهة أنجولا بالقاهرة والجابون بمدينة فرانسفيل خلال الجولتين الأولى والثانية لتصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لكأس العالم".

وواصل: "وأشار خطاب النادي الإنجليزي إلى الإجراءات الاحترازية المطبقة في إنجلترا لمواجهة تفشي فيروس كورونا في العالم، والذي يضع العائدين من بعض الدول في عزل صحي إجباري لمدة عشرة أيام لدى عودتهم إلى إنجلترا".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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