أخبار عاجلة

مراسلة CNN كلاريسا وارد تجري مقابلة مُرعبة مع زعيم في داعش خراسان -
توفي ولدها منتحرًا.. أم تسلط الضوء على تأثير الجائحة على الصحة النفسية للمراهقين -
وزير التخطيط يقدر نسبة الفقر في الأردن بـ 24% -
دفعة ثانية من "رافضي التسوية" يخرجون من درعا باتجاه الشمال السوري -
بايدن يعلن وقوع كارثة كبرى في ولاية لويزيانا بعد الإعصار "إيدا" -
بشار الأسد يستقبل عبد اللهيان للمرة الأولى منذ تعيينه وزيرا لخارجية إيران -
هل تتعاون واشنطن مع طالبان لمحاربة داعش؟ -
أمير عبد الليهان يزور دمشق ويكشف عن خارطة طريق للتعاون الاقتصادي -
شاهد.. اندلاع حريق ضخم في مبنى سكني من 20 طابقا في ميلانو الإيطالية -
اليمن .. 40 قتيلا بهجوم استهدف قاعدة العند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الداخلية تكشف ملابسات محاولة انتحار علي شريط السكة الحديد في الغربية ( التفاصيل )

Print
الداخلية تكشف ملابسات فيديو محاولة انتحار علي شريط السكة الحديد في الغربية ( التفاصيل ) الداخلية تكشف ملابسات محاولة انتحار علي شريط السكة الحديد في الغربية ( التفاصيل )

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وزارة الداخلية ملابسات واقعة محاولة أحد الأشخاص الإنتحار على شريط السكه الحديد بالغربية
قالت الداخلية في بيان لها اليوم الاأثنين: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان المحلة من (أحد الأشخاص ) بقيام صديقه بالبث المباشر عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» محاولاً الإنتحار على شريط السكه الحديد بمنطقة العلو»
وأضافت :«بالإنتقال والفحص، تم التقابل مع الأخير بجوار شريط السكة الحديد، وبسؤاله قرر قيامه بالوقوف بالمكان امحاولاً الإنتحار من خلال إلقاء نفسه أمام أحد القطارات، وعلل ذلك لمروره بحاله نفسيه سيئة لوفاه زوجته وكريمتها بحادث قطار أثناء عبورهم شريط السكة الحديد العام الماضى أمام بصره»
وتابعت: «بسؤال شقيقه (عامل- مقيم بذات العنوان) أيد ما جاء بالفحص، تم إتخاذ الإجراءات القانونية»

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
شاهد أول فيديو لعصابات سرقة حسابات المواطنين بالبنوك

شاهد أول فيديو لعصابات سرقة حسابات المواطنين بالبنوك

أحمد مجاهد عن تدخل أبو ريدة في قراراته: والله غير صحيح .. فيديو

أحمد مجاهد عن تدخل أبو ريدة في قراراته: والله غير صحيح .. فيديو

«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو اقتحام بلطجية لمنازل مواطنين بحدائق القبة

«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو اقتحام بلطجية لمنازل مواطنين بحدائق القبة

أحمد مجاهد: اللوائح ظلمت سموحة.. ووارد تغيير شكل درع الدوري .. فيديو

أحمد مجاهد: اللوائح ظلمت سموحة.. ووارد تغيير شكل درع الدوري .. فيديو