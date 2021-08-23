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كشفت وزارة الداخلية ملابسات واقعة محاولة أحد الأشخاص الإنتحار على شريط السكه الحديد بالغربية

قالت الداخلية في بيان لها اليوم الاأثنين: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان المحلة من (أحد الأشخاص ) بقيام صديقه بالبث المباشر عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» محاولاً الإنتحار على شريط السكه الحديد بمنطقة العلو»

وأضافت :«بالإنتقال والفحص، تم التقابل مع الأخير بجوار شريط السكة الحديد، وبسؤاله قرر قيامه بالوقوف بالمكان امحاولاً الإنتحار من خلال إلقاء نفسه أمام أحد القطارات، وعلل ذلك لمروره بحاله نفسيه سيئة لوفاه زوجته وكريمتها بحادث قطار أثناء عبورهم شريط السكة الحديد العام الماضى أمام بصره»

وتابعت: «بسؤال شقيقه (عامل- مقيم بذات العنوان) أيد ما جاء بالفحص، تم إتخاذ الإجراءات القانونية»