سمية الخشاب عن صورتها بعد زواج أحمد سعد : «أنا بكح..بيطلعوني تريند»

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أكدت الفنانة سمية الخشاب أنها لم تقصد أي شيء من نشر الصورة التي صاحبها تعليقات كبيرة من جماهير ورواد السوشيال ميديا، مشددة على انها لم تسعى يومًا لتصدر التريند كما يفعل البعض، قائلة في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أنه«رزق من عند ربنا، أنا بكح من غير قصد بيطلعوني تريند».

وتابعت سمية أن التعليقات على بعض صورها تكون غريبة بعض الشىء، وصورتها الأخيرة طبيعية جدًا وقديمة فلماذا كل هذه الضجة؟، ناس عجيبة فعلًا، وانا تعلمت كيف أرد ومتى أعلق على أحد من المتابعين لصفحاتي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت سمية الخشاب قد نشرت صورة لها بعلامة قلب، عقب الإعلان عن عقد قران طليقها المطرب أحمد سعد على الإعلامية علياء بسيوني، ليربط المتابعون لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي تلك الصورة بأنها تعلق على زيجة «سعد» وهي الرابعة بالنسبة له.