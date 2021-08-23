رغم تأكيد يوفنتوس بقاء «الدون».. رونالدو يفتش عن عرض للرحيل

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كشفت تقارير صحفية إيطالية عن أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس، ما زال يبحث عن باب للخروج من الدوري الإيطالي في الموسم الجاري، والهروب من السيدة العجوز قبل غلق نافذة الانتقالات الصيفية في الدوري الإيطالي.

وكتبت صحيفة «لاجازيتا ديلو» الرياضية الإيطالية أن بقاء رونالدو مع يوفنتوس محل شك كبير، رغم التأكيدات التي أطلقها نجم الفريق السابق بافل نيدفيد، نائب رئيس يوفنتوس في الأسابيع الماضية، وأكد خلالها على أن الدون البرتغالي باق في يوفنتوس ولن يرحل إلى أي نادٍ جديد.

وربطت تقارير عالمية في الأسابيع الأخيرة بين رونالدو وبين العملاق الفرنسي فريق باريس سان جيرمان، من أجل أن يكون اللاعب البرتغالي بديلاً للنجم الفرنسي كيليان مبابي، حال رحيل الأخير إلى ريال مدريد الإسباني.

وأضافت الصحيفة الإيطالية أن رونالدو كلف وكيل أعماله الشهير خورخي مينديز، بالبحث له عن عرض جيد للرحيل عن يوفنتوس في الأيام القليلة المقبلة قبل انتهاء الميركاتو الصيفي في أوروبا.

وأضافت الصحيفة أن رونالدو لا يشعر بالسعادة في يوفنتوس، خاصة في ظل أن اللاعب لم يحقق الأحلام الكبيرة التي كان يتمناها بقميص السيدة العجوز في المواسم التي لعبها مع الفريق وعلى رأسها قيادة العملاق الإيطالي للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا.