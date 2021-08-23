أخبار عاجلة

مراسلة CNN كلاريسا وارد تجري مقابلة مُرعبة مع زعيم في داعش خراسان -
توفي ولدها منتحرًا.. أم تسلط الضوء على تأثير الجائحة على الصحة النفسية للمراهقين -
وزير التخطيط يقدر نسبة الفقر في الأردن بـ 24% -
دفعة ثانية من "رافضي التسوية" يخرجون من درعا باتجاه الشمال السوري -
بايدن يعلن وقوع كارثة كبرى في ولاية لويزيانا بعد الإعصار "إيدا" -
بشار الأسد يستقبل عبد اللهيان للمرة الأولى منذ تعيينه وزيرا لخارجية إيران -
هل تتعاون واشنطن مع طالبان لمحاربة داعش؟ -
أمير عبد الليهان يزور دمشق ويكشف عن خارطة طريق للتعاون الاقتصادي -
شاهد.. اندلاع حريق ضخم في مبنى سكني من 20 طابقا في ميلانو الإيطالية -
اليمن .. 40 قتيلا بهجوم استهدف قاعدة العند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رغم تأكيد يوفنتوس بقاء «الدون».. رونالدو يفتش عن عرض للرحيل

Print
رغم تأكيد يوفنتوس بقاء «الدون».. رونالدو يفتش عن عرض للرحيل رغم تأكيد يوفنتوس بقاء «الدون».. رونالدو يفتش عن عرض للرحيل

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس، ما زال يبحث عن باب للخروج من الدوري الإيطالي في الموسم الجاري، والهروب من السيدة العجوز قبل غلق نافذة الانتقالات الصيفية في الدوري الإيطالي.

وكتبت صحيفة «لاجازيتا ديلو» الرياضية الإيطالية أن بقاء رونالدو مع يوفنتوس محل شك كبير، رغم التأكيدات التي أطلقها نجم الفريق السابق بافل نيدفيد، نائب رئيس يوفنتوس في الأسابيع الماضية، وأكد خلالها على أن الدون البرتغالي باق في يوفنتوس ولن يرحل إلى أي نادٍ جديد.

وربطت تقارير عالمية في الأسابيع الأخيرة بين رونالدو وبين العملاق الفرنسي فريق باريس سان جيرمان، من أجل أن يكون اللاعب البرتغالي بديلاً للنجم الفرنسي كيليان مبابي، حال رحيل الأخير إلى ريال مدريد الإسباني.

وأضافت الصحيفة الإيطالية أن رونالدو كلف وكيل أعماله الشهير خورخي مينديز، بالبحث له عن عرض جيد للرحيل عن يوفنتوس في الأيام القليلة المقبلة قبل انتهاء الميركاتو الصيفي في أوروبا.

وأضافت الصحيفة أن رونالدو لا يشعر بالسعادة في يوفنتوس، خاصة في ظل أن اللاعب لم يحقق الأحلام الكبيرة التي كان يتمناها بقميص السيدة العجوز في المواسم التي لعبها مع الفريق وعلى رأسها قيادة العملاق الإيطالي للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خير رفيق وشريك لبناء الاشتراكية .. رسالة الصين إلى كوبا لبحث التعاون بين البلدين

خير رفيق وشريك لبناء الاشتراكية .. رسالة الصين إلى كوبا لبحث التعاون بين البلدين

مصادر: استئناف الرحلات الألمانية إلى مرسى علم السبت المقبل

مصادر: استئناف الرحلات الألمانية إلى مرسى علم السبت المقبل

إجراء انتخابات الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في الغردقة اليوم

إجراء انتخابات الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في الغردقة اليوم

وزير السياحة والآثار يتفقد أعمال تطوير طريق الكباش في الأقصر

وزير السياحة والآثار يتفقد أعمال تطوير طريق الكباش في الأقصر