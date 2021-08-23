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جهود مكثفة لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة شاب في كرداسة

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جهود مكثفة لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة شاب في كرداسة جهود مكثفة لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة شاب في كرداسة

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كلفت نيابة مركز إمبابة وكرداسة في الجيزة، اليوم الإثنين، أجهزة الأمن بسرعة تكثيف جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة شاب مجهول الهوية ملقاة في الشارع بكرداسة.
وكانت أجهزة الأمن، انتقلت إلى مكان الواقعة بعد تلقيها بلاغًا بالعثور على جثة الشاب.
وقررت النيابة نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرفها، لحين الانتهاء من مناظرتها وإجراءات الصفة التشريحية اللازمة للوقوف على أسباب الوفاة.
وطلت النيابة تحريات الأمن لكشف ملابسات الواقعة، واستدعاء شهود العيان، وفحص بلاغات التغيب، وما تزال التحقيقات مستمرة.

المصرى اليوم

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