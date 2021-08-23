ارتكبا 7 وقائع.. حبس متهمين بسرقة المواطنين في الوراق 15 يومًا

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جدّد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الإثنين، حبس عاطلين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة المواطنين أثناء مرورهم بالطريق العام في منطقة الوراق.

أفادت تحقيقات النيابة العامة بأن المتهمين اعترفا بارتكاب 7 وقائع خطف متعلقات مواطنين أثناء سيرهم بالطريق، وتنوعت المسروقات ما بين حافظة نقود، وهواتف محمول، ومشغولات ذهبية.

وأشارت تحريات أجهزة الأمن إلى أن المتهمين لديهما معلومات جنائية، وكونا تشكيلاً عصابيًا تخصص في ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف.