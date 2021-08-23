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تجديد حبس نجل صفوان ثابت 45 يوما على ذمة التحقيقات

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تجديد حبس نجل صفوان ثابت 45 يوما على ذمة التحقيقات تجديد حبس نجل صفوان ثابت 45 يوما على ذمة التحقيقات

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جددت الدائرة الثالثة إرهاب،حبس نجل صفوان ثابت 45يوما على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 865لسنه 2020 حصر أمن الدولة .

صدر القرار برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار وعضوية المستشارين محمود زيدان ومحمود نبيل وامانة سر أحمد صبحى .

كانت محكمة جنايات أمن الدولة، جددت حبس رجل الأعمال صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للمواد الغذائية، وسيد رجب السويركى، 45 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهما بالانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون، والتحريض على العنف، وتمويل الجماعة الإرهابية ومجموعة أخرى من الاتهامات.

وأسندت جهات التحقيق إلى المتهمين عدة جرائم منها تمويل جماعة إرهابية بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها

المصرى اليوم

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