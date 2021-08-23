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في صفقة تقدر قيمتها بـ11 مليون يورو.. السويسري "شاكيري" إلى ليون الفرنسي

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في صفقة تقدر قيمتها بـ11 مليون يورو.. السويسري "شاكيري" إلى ليون الفرنسي في صفقة تقدر قيمتها بـ11 مليون يورو.. السويسري "شاكيري" إلى ليون الفرنسي
قادماً من ليفربول الإنجليزي

في صفقة تقدر قيمتها بـ11 مليون يورو.. السويسري

أكد نادي ليون الفرنسي عن توصله إلى اتفاق يقضي بانتقال السويسري الدولي شيردان شاكيري جناح ليفربول الإنجليزي إلى صفوفه في صفقة تقدر قيمتها بـ11 مليون يورو من ضمنها المكافآت.
ويملك شاكيري صاحب الـ29 عاماً خبرة كبيرة في الملاعب بعد خوضه 96 مباراة دولية في صفوف منتخب سويسرا ومشاركته في 3 نسخ من نهائيات (2010 و2014 و2018)، بالإضافة إلى كأس أوروبا مرتين عامي 2016 و2020.
وسبق لشاكيري أن دافع عن ألوان أندية بازل السويسري، وبايرن ميونخ الألماني، وإنتر ميلان الإيطالي وستوك سيتي الإنجليزي قبل أن ينتقل إلى ليفربول عام 2018.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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