"تعليم الرياض" تنفذ برنامج "صحتي في مدرستي" لتهيئة الطلبة للعام الدراسي الجديد

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بالتعاون مع القطاعات الصحية بالمنطقة

تنفذ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض برنامجاً صحياً تحت شعار "صحتي في مدرستي"، وذلك بالتعاون مع القطاعات الصحية بالمنطقة، والذي يأتي في إطار حرص تعليم الرياض على تهيئة أبنائها الطلاب وبناتها الطالبات وتحقيق العودة الصحية الآمنة للعام الدراسي الجديد.

وأوضح مدير إدارة الشؤون الصحية المدرسية بالإدارة الدكتور حمد الهاجري، أن البرنامج يهدف إلى تهيئة المجتمع المدرسي وخاصة الطلبة وأولياء الأمور للاستعداد للعام الدراسي الجديد من خلال التوعية الصحية وتعريف المجتمع ببرامج ومبادرات الصحة المدرسية وأثرها الإيجابي في تعزيز الصحة العامة عبر قنوات التواصل الالكترونية المعتمدة.

وبيّن الدكتور "الهاجري" أن البرنامج يتضمن التوعية ببرامج ومبادرات الصحة المدرسية كفحص الالتحاق بالصف الأول الابتدائي "فحص اللياقة"، والفحص الاستكشافي الصحي لطلبة المدارس الذي يركز على تقصي التاريخ المرضي المزمن، إضافة إلى فحص حدة النظر وفحص ضعف السمع وصعوبات التعلم واعوجاج السلسلة الفقارية وفرط الحركة وتشتت الانتباه إلى جانب اكتشاف حالات سوء التغذية التي يتم بموجبها إحالة الحالات المكتشفة إلى المراكز الصحية المتخصصة.

وأشار إلى أن الفحص الاستكشافي يهدف إلى إيجاد قاعدة بيانات إحصائية لصحة الطلبة ورصد مستويات النمو والتطور البدني لهم، وإبلاغ أولياء الأمور بالمشكلات الصحية المكتشفة، والذي يتم من خلال آلية خاصة بتحديد ولي الأمر موعداً مناسباً لأقرب مركز صحي عبر تطبيق وزارة الصحة.

ونوه "الهاجري" إلى أن البرنامج يركز على التوعية بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد والالتزام بها، وفقاً للدليل الإرشادي الوقائي المعتمد من وقاية، والتي تشمل غسل وتعقيم اليدين بانتظام، والمحافظة على لبس الكمامة، والالتزام بآداب العطاس للتقليل من العدوى وتتبع الطريقة الأصح لغسل وتعقيم اليدين والمحافظة على النظافة الشخصية، لافتا إلى البرنامج يشدد على أخذ كامل جرعات اللقاح المقررة للجميع.

وأضاف "الهاجري" أن البرنامج يعزز التوعية باتباع النمط الصحي للاستعداد للمدرسة، كأهمية تناول وجبة الفطور الصحية المتكاملة في المنزل وقبل الخروج إلى المدرسة، وتقديم بدائل صحية للوجبات الخفيفة مثل الفواكه والخضروات، وشرب السوائل الطبيعية وخاصة الماء لتحسين عملية الهضم والذاكرة، كما يوجه الطلبة بالحصول على ساعات نوم كافية لأثرها الايجابي على التحصيل الدراسي، ومراعاة الاشتراطات الصحية لاختيار الحقيبة المدرسية.