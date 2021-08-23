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بعد إعلان جامعة الطائف بضرورة تحصين الطلاب والطالبات بالجرعتين.. الإقبال كثيف

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حرصاً منهم للمحافظة على المستوى التعليمي بالحضور الفعلي

بعد إعلان جامعة الطائف بضرورة تحصين الطلاب والطالبات بالجرعتين.. الإقبال كثيف

أظهرت العديد من الصور ومقاطع الفيديو، اليوم، في مواقع التواصل الاجتماعي إقبال أعداد كبيرة من المواطنين والمواطنات لمقر جامعة الطائف؛ رغبةً في تلقي جرعات اللقاح للوقاية من فيروس "كورونا".

وجاء ذلك بعد أن أصدرت جامعة الطائف، يوم أمس، بياناً أوضحت فيه حرصها على سلامة منسوبي ومنسوبات الجامعة وأسرهم، وفي ضوء ما صدر من توجيهات من وزارة التعليم بخصوص العودة الحضورية للفصل الدراسي الحالي، وأحاطت الجميع بالترتيبات التالية:

ستكون الدراسة حضورياً وفقًا للإجراءات الاحترازية وستتولى الأقسام والكليات بناء الجداول الدراسية وفق الأنماط التعليمية المناسبة التي تضمن صحة وسلامة جميع منسوبي الجامعة.

سيتاح التسجيل فقط للطلبة الحاصلين على جرعتين من لقاح .

* لن يمكّن غير المحصنين بجرعتين من دخول الجامعة أو حضور المحاضرات.

* سيتم احتساب الغياب على الطلبة غير المحصنين بجرعتين حتى يتم إكمال جرعات اللقاح اللازمة.

* سيتم إتاحة الفرصة لجميع الطلبة للتسجيل حال ورود بيانات التحصين الخاصة بهم من جهات الاختصاص وستتولى عمادة القبول والتسجيل الإعلان عن ذلك من خلال حسابات الجامعة.

* يمكن للطلبة غير المحصنين الحصول على جرعتي اللقاح من مركز الخدمات الطبية بالجامعة من الأحد إلى الخميس من الساعة (09) حتى (04).

بدورها تواصلت "سبق" مع جامعة الطائف لمعرفة البروتوكولات التنظيمية وكيفية التعامل مع الإقبال الكثيف الذي شهدته الجامعة في ظل عدم قدرة الحراسات الأمنية بالجامعة من تحقيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المتمثلة في فرض المسافة الآمنة "التباعد الاجتماعي" وسنوافيكم "سبق" بالتفاصيل فور ورودها من إدارة جامعة الطائف.

بعد إعلان جامعة الطائف بضرورة تحصين الطلاب والطالبات بالجرعتين.. الإقبال كثيف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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