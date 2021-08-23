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مكتب تحقيق الرؤية في "السياحة" ينال اعتماد أفضل بيئة عمل

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مكتب تحقيق الرؤية في "السياحة" ينال اعتماد أفضل بيئة عمل مكتب تحقيق الرؤية في "السياحة" ينال اعتماد أفضل بيئة عمل
بناءً على معايير معتمدة تشمل "المصداقية والاحترام والعدالة"

مكتب تحقيق الرؤية في

حصل مكتب تحقيق الرؤية في وزارة السياحة على اعتماد "أفضل بيئة عمل" من خلال إحدى كبريات الشركات المتخصصة في قياس الثقافة وتحسين بيئات العمل بناء على معايير معتمدة تشمل المصداقية، والاحترام، والعدالة، والفخر، والزمالة.

جاء ذلك انطلاقًا من رؤية المكتب في أن يكون الممارس الأفضل على مستوى مكاتب تحقيق الرؤية والجهات الحكومية في المملكة.

يشار إلى أن وزارة السياحة عملت على ترسيخ ثقافة بيئة العمل الإبداعية والصحية وتيسير كل ما فيه خدمة للعاملين؛ من أجل الخروج بمنتجات مميزة وعالية الأداء، وحرصت على الاهتمام ببناء القدرات من خلال برامج تدريبية متخصصة يتم تنفيذها طيلة العام بالتعاقد مع أفضل بيوت الخبرة المحلية والعالمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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