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نائبة الرئيس الأمريكي تقوم بجولة تفقدية في سفينة "يو اس اس تولسا" الحربية أثناء زيارة إلى سنغافورة

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