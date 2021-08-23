أخبار عاجلة

مراسلة CNN كلاريسا وارد تجري مقابلة مُرعبة مع زعيم في داعش خراسان -
توفي ولدها منتحرًا.. أم تسلط الضوء على تأثير الجائحة على الصحة النفسية للمراهقين -
وزير التخطيط يقدر نسبة الفقر في الأردن بـ 24% -
دفعة ثانية من "رافضي التسوية" يخرجون من درعا باتجاه الشمال السوري -
بايدن يعلن وقوع كارثة كبرى في ولاية لويزيانا بعد الإعصار "إيدا" -
بشار الأسد يستقبل عبد اللهيان للمرة الأولى منذ تعيينه وزيرا لخارجية إيران -
هل تتعاون واشنطن مع طالبان لمحاربة داعش؟ -
أمير عبد الليهان يزور دمشق ويكشف عن خارطة طريق للتعاون الاقتصادي -
شاهد.. اندلاع حريق ضخم في مبنى سكني من 20 طابقا في ميلانو الإيطالية -
اليمن .. 40 قتيلا بهجوم استهدف قاعدة العند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بعد تعديل اللجنة البارالمبية.. فاطمة عمر وهشام صلاح يحملان علم فى حفل افتتاح دورة طوكيو 2020

Print
بعد تعديل اللجنة البارالمبية.. فاطمة عمر وهشام صلاح يحملان علم مصر فى حفل افتتاح دورة طوكيو 2020 بعد تعديل اللجنة البارالمبية.. فاطمة عمر وهشام صلاح يحملان علم فى حفل افتتاح دورة طوكيو 2020

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أجرت إدارة بعثة اللجنة البارالمبية فى طوكيو برئاسة النائبة الدكتورة حياة خطاب تعديلات على اختيار اللاعبين المشاركين فى حمل العلم المصرى خلال حفل الافتتاح وطابور العرض فى افتتاح الدورة البارالمبية طوكيو 2020، وذلك باختيار الرباعة فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال البارالمبية، وذلك بعد التأكد من عدم حملها للعلم فى دورة لندن 2012 والتى حصلت فيها على الميدالية الذهبية، حيث رفع العلم فى تلك الدورة الرباع متولى مطحنه بطل رفع الأثقال التاريخى.

ويشارك فاطمة عمر فى حمل العلم فى طوكيو هشام صلاح كابتن الكرة الطائرة واكبر اللاعبين المشاركين فى الدورة سنا وحصل مع منتخب الطائرة على ميداليتين برونزيتين فى اثينا 2004 وريو دى جانيرو 2016.

وكان الرباع التاريخى متولى مطحنه بطل رفع الأثقال التاريخى هو من حمل العلم المصرى فى دورة ريو دى ودور جانيرو 2016.

هشام صلاح كابتن للكرة الطائرة

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سيدة الفرن .. إيمان أول فرانة فى مصر بتشتغل عشان تربي ولادها الثلاثة

سيدة الفرن .. إيمان أول فرانة فى مصر بتشتغل عشان تربي ولادها الثلاثة

خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 1.487 إصابة جديدة بكورونا و255 حالة بمصر

خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 1.487 إصابة جديدة بكورونا و255 حالة بمصر

خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 1.487 إصابة جديدة بكورونا و255 حالة بمصر

خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 1.487 إصابة جديدة بكورونا و255 حالة بمصر

وزير التعليم العالي: نحاول تغير مفاهيم الأسر المصرية عن الكليات ووظائف المستقبل

وزير التعليم العالي: نحاول تغير مفاهيم الأسر المصرية عن الكليات ووظائف المستقبل